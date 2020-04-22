Папа Франциск посвятил свою катехезу на общей аудиенции Всемирному Дню Земли

На общей аудиенции в среду 22 апреля, транслируемой из библиотеки Апостольского дворца Ватикана, Папа Франциск посвятил свои размышления приходящемуся на эту дату 50-му Всемирному Дню Земли, который отмечается 22 апреля. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец отметил, что этот день является благоприятной возможностью с новыми силами «охватить наш общий дом любовью, позаботиться о нём и о самых слабых членах нашей семьи». Как показывают трагические события, связанные с коронавирусной пандемией, с глобальными вызовами можно справиться лишь вместе, заботясь о самых уязвимых. Мы состоим из земной материи, и плоды земли поддерживают нашу жизнь, но, по словам Книги Бытия, мы также несём в себе дыхание жизни, исходящее от Бога. Единая человеческая семья живёт в общем доме вместе с другими творениями Создателя, о которых она призвана заботиться, подражая Божьей любви.

Из-за эгоизма мы не справились со своей задачей хранителей и распорядителей земли: планета подвергается загрязнению и разграблению, под угрозой – сама наша жизнь. Мы согрешили против Земли, против ближнего и против Творца, Который с отцовской добротой обеспечивает всех нас необходимым и желает, чтобы мы жили в единстве и процветании. Для пробуждения общества были сформированы различные международные и национальные движения, отметил Святейший Отец: «Я искренне ценю эти начинания, и нашим детям всё равно придётся выйти на улицы, чтобы научить нас очевидному: у нас нет будущего, если мы будем уничтожать окружающую среду, которая нас поддерживает».

Чтобы восстановить гармонию в отношениях с природой и со всем человечеством, необходим новый взгляд на общий дом. Для нас, верующих, мир вокруг – это «Евангелие Творения», отпечаток созидательной силы Бога. «Отмечая Всемирный День Земли, мы призваны заново открыть для себя чувство священного уважения к планете, ибо она является не только нашим домом, но и домом Божьим: мы осознаем, что находимся на священной земле». Мы призваны пробудить в себе «эстетическое и созерцательное чувство, которое Бог вложил в нас», учась любви к земле также у коренных народов. Папа Франциск подчеркнул, что экологическое обращение должно выражаться в конкретных действиях. Единой и взаимозависимой семье необходим общий план для предотвращения угроз общему дому, при активном сотрудничестве всего международного сообщества. «Я настоятельно призываю власть имущих возглавить процесс, который приведёт к двум крупным международным конференциям: COP15 по биоразнообразию в Куньмине (Китай) и COP26 по изменению климата в Глазго (Великобритания)», – подвел итог Предстоятель Вселенской Церкви.

Он также призвал к согласованным действиям на национальном и местном уровнях, подчёркивая важность народного движения «снизу вверх»: именно так родился Всемирный День Земли. Каждый из нас может внести свой небольшой вклад в дело защиты общего дома, отметил в заключение Папа Франциск: «В это пасхальное время обновления давайте возьмём на себя обязательство любить и ценить восхитительный дар Земли, наш общий дом, и заботиться обо всех членах человеческой семьи. Как братья и сёстры, будем вместе просить Небесного Отца: ‘Пошли Духа Твоего и обнови лицо земли’ (см. Пс 103,30)».