Папа Франциск подвел итоги Синода епископов по Амазонии

Папа Франциск намеревается подготовить постсинодальное Апостольское увещание, посвященное Амазонии, до конца текущего года. Об этом он заявил в своем заключительном слове вечером 26 октября на последнем 16-м пленарном заседании (генеральной конгрегации) Специальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам региона дождевых лесов бассейна реки Амазонки, в котором подвел итоги работы этого высокого церковного форума.

Обращаясь к участникам Асcамблеи, Святейший Отец подчеркнул исключительную важность соборного начала в Церкви и выразил свое одобрение предложению, чтобы именно соборность стала темой следующего заседания Синода епископов.

Говоря о ситуации в Амазонии, Понтифик заметил, что одним из главных вызовов в данном случае является нужда в евангелизации. Он напомнил о проблеме недостатка апостольского энтузиазма у священников и молодых монахов, не желающих работать в Амазонии, а стремящихся перебраться в Европу или Северную Америку. В связи с этим Папа призвал уделять более тщательное внимание формации духовенства. Святейший Отец с пониманием отнесся к прозвучавшему на завершившейся Ассамблее Синода предложению, чтобы каждый ватиканский дипломат в рамках своей формации проходил годовое служение на миссионерских территориях.

В заключение Папа Франциск поблагодарил за работу журналистов и призвал внимательно читать Итоговый документ форума, размышляя над поставленными Отцами Синода диагнозами, а не сосредотачиваясь на одних лишь дисциплинарных вопросах и на ожиданиях победы в данной связи одной из сторон.

По материалам Vatican News