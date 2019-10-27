Папа Франциск подвел итоги Синода епископов по Амазонии

Папа Франциск подвел итоги Синода епископов по Амазонии

Октябрь 27, 2019

намеревается подготовить постсинодальное Апостольское увещание, посвященное Амазонии, до конца текущего года. Об этом он заявил в своем заключительном слове вечером 26 октября на последнем 16-м пленарном заседании (генеральной конгрегации) Специальной Ассамблеи Синода Епископов по проблемам региона дождевых лесов бассейна реки Амазонки, в котором подвел итоги работы этого высокого церковного форума.

Обращаясь к участникам Асcамблеи, Святейший Отец подчеркнул исключительную важность соборного начала в Церкви и выразил свое одобрение предложению, чтобы именно стала темой следующего заседания Синода епископов.

Говоря о ситуации в Амазонии, Понтифик заметил, что одним из главных вызовов в данном случае является нужда в евангелизации. Он напомнил о проблеме недостатка апостольского энтузиазма у священников и молодых монахов, не желающих работать в Амазонии, а стремящихся перебраться в Европу или Северную Америку. В связи с этим Папа призвал уделять более тщательное внимание формации духовенства. Святейший Отец с пониманием отнесся к прозвучавшему на завершившейся Ассамблее Синода предложению, чтобы каждый ватиканский дипломат в рамках своей формации проходил годовое служение на миссионерских территориях.

В заключение Папа Франциск поблагодарил за работу журналистов и призвал внимательно читать Итоговый документ форума, размышляя над поставленными Отцами Синода диагнозами, а не сосредотачиваясь на одних лишь дисциплинарных вопросах и на ожиданиях победы в данной связи одной из сторон.

По материалам Vatican News

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