Папа Франциск открыл работу Синода в Ватикане

Утром в 9 октября в Ватикане начался синодальный путь, который продлится три года: торжественное пленарное заседание состоялось в Новом зале Синода при участии Папы Франциска. В зале присутствовали представители Епископских конференций всего мира, члены Римской Курии, делегаты братских Церквей, монашеских общин, церковных движений мирян, молодежных движений. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

В приветственное речи Предстоятель Вселенской Церкви поблагодарил прибывших на открытие Синода и подчеркнул, что Синод – это не парламент, не мониторинг мнений, а событие церковной жизни, и главным действующим лицом Синода является Святой Дух: «Если нет Святого Духа, не будет и Синода». Папа Франциск призвал провести этот Синод в духе единства, о котором Иисус просил у Отца для всех Своих учеников: «Да будут все едино» (Ин 17, 21).

Три ключевых слова определяют предстоящий Синод: общение, участие и миссия, продолжил Папа, пояснив, что общение и миссия – это богословские выражения, обозначающие тайну Церкви, о которых важно помнить: Второй Ватиканский Собор подчеркнул, что общение выражает саму природу Церкви, получившей миссию «возвещать и устроять Царство Христово и Божие во всех народах» (Lumen gentium, 5). Через эти два слова Церковь созерцает Пресвятую Троицу, – тайну общения ad intra и источник миссии ad extra – и подражает ее жизни. В этих же двух словах – общение и миссия – пожелал выразить «основные линии, провозглашенные Собором» святой Папа Павел VI: отмечая годовщину открытия Собора, он подтвердил, что генеральными линиями были «общение, то есть единство и внутренняя полнота, в благодати, истине и сотрудничестве <…> и миссия, то есть апостольская приверженность современному миру». Завершая Синод 1985 года, святой Папа Иоанн Павел II также подчеркнул, что природа Церкви есть койнония: из нее проистекает миссия христиан быть знамением тесного общения человечества с Богом; для плодотворности синодов в Церкви необходимо всеобщее участие в них. Таким образом, третье слово – это участие, отметил Папа, пояснив, что общение и миссия рискуют остаться абстрактными понятиями, если они не сопровождаются в церковной жизни конкретными выражениями синодальности на всех этапах пути, способствуя реальному участию каждого. Участие – это требование веры, которую мы получили в таинстве Крещения, подчеркнул Святейший Отец, процитировав апостола Павла: «Все мы одним Духом крестились в одно тело» (1 Кор 12,13). Отправной точкой нашего участия в теле Церкви является Крещение: из этого источника жизни проистекает равное достоинство детей Божьих, даже при различии служений и харизм. Поэтому все призваны участвовать в жизни Церкви и в ее миссии. Если нет реального участия всего Народа Божьего, разговоры о единстве остаются лишь благими намерениями. Участие всех – это важное церковное обязательство.



Преемник Святого Петра отметил, что при всех возможностях в миссионерской и экуменической сферах Синод не лишен определенных рисков, и первым из них является формализм, поддавшись которому можно свести Синод к экстраординарному, парадному событию, где форма важнее содержания. Однако Синод – «это путь истинно духовного различения, который мы проходим не для того, чтобы создать хорошее впечатление о себе, а для того, чтобы лучше сотрудничать в Божьем деле в истории». Поэтому, если мы говорим о синодальной Церкви, мы не можем удовлетвориться формой; нам нужны также содержание, инструменты и структуры, которые способствуют диалогу и взаимодействию внутри Народа Божьего, особенно между священниками и мирянами. «Это требует изменения некоторых искаженных и пристрастных представлений о Церкви, о священническом служении, о роли мирян, о церковных обязанностях, о роли управления и так далее». Вторым фактором риска является стремление превратить Синод в своего рода учебный кружок, с заученными, но абстрактными речами о проблемах Церкви и о зле мира, отрываясь от реальности Святого Народа Божьего, от конкретной жизни общин, разбросанных по всему миру. Наконец, может возникнуть искушение стоять на месте: раз «так делали всегда», то лучше ничего не менять. Слова «так делали всегда» – это яд в жизни Церкви, подчеркнул Святейший Отец: говорящие так не учитывают время и реалии, в которых мы живем, и в конце концов используют старые решения для новых проблем, то есть, чинят ветхие мехи новыми заплатами. Поэтому важно, чтобы Синод был процессом становления, вовлекающим на разных этапах поместные Церкви в воодушевленную и бескорыстную работу в духе общения и участия, направленную на миссию.

Папа Франциск призвал христиан прожить «эту возможность встречи, обмена мнениями и размышления как время благодати, которое, в радости Евангелия, позволит нам воспользоваться по крайней мере тремя возможностями». Первая возможность – это идти к Синодальной Церкви не от случая к случаю, а упорядоченно: к открытому месту, где каждый чувствует себя как дома и может участвовать. Синод, напомнил далее Папа, «предлагает нам возможность стать Церковью, которая слушает»: «Отдохнуть от наших ритмов, остановить наши пастырские тревоги, чтобы остановиться и послушать. Слушать Святого Духа в поклонении и молитве. Как нам сегодня не хватает молитвы поклонения! Многие утратили не только привычку, но и само представление о том, что значит поклоняться. Слушать наших братьев и сестер о надеждах и кризисах веры в различных регионах мира, о срочной необходимости обновления пастырской жизни, о сигналах, исходящих из местных реалий». Третья возможность – стать Церковью близости. Стиль Бога, подчеркнул Папа, – это близость, сострадание и нежность; если это не достигнуто, то не может быть и Церкви близости: «Нужно быть близкими не только словами, но и присутствием, чтобы установить более тесные узы дружбы с обществом и миром. Быть Церковью, которая не отделяет себя от жизни, но берет на себя ответственность за уязвимых и бедных нашего времени, перевязывая раны и исцеляя разбитые сердца елеем Божьей любви».



Нужно создавать не другую Церковь, отметил Епископ Рима, а «иную Церковь, и в этом вызов»: Церковь, «открытую к новизне, которую желает предложить ей Бог». В связи с этим Папа выразил надежду, что этот Синод станет временем, наполненным Святым Духом: «Мы нуждаемся в Святом Духе, в вечно новом дыхании Бога, который освобождает нас от всяких ограничений, оживляет омертвевшее, ослабляет цепи, распространяет радость. Святой Дух направляет нас туда, куда хочет Бог, а не туда, куда нас ведут наши собственные идеи и личные вкусы».

Завершая размышление, Папа Франциск воззвал к Святому Духу: «Приди, Дух Святой. Ты рождаешь новые языки и влагаешь слова жизни в наши уста, – сохрани нас от превращения в музейную Церковь, красивую, но безмолвствующую, с великим прошлым и скудным будущим. Приди, дабы в синодальном опыте мы не позволили себе быть подавленными разочарованием, не приглушили пророчества, не свели всё к бесплодным дискуссиям. Приди, Святой Дух Любви, открой наши сердца, дабы мы могли слушать. Приди, Дух Святости, обнови святой верный Народ Божий. Приди, Дух-Создатель, и обнови лице земли!».

