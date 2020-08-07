Папа Франциск оказал Церкви Ливана материальную помощь

Конкретным знаком близости Папы Франциска к пострадавшим от катастрофы в Ливане стало пожертвование в размере 250.000 евро, переданное поместной Церкви через Апостольскую нунциатуру в этой стране. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В сообщении Департамента служения целостному развитию человека отмечается, что помощь Святейшего Отца будет предназначена для жителей Бейрута, «пострадавших от ужасающего взрыва, в результате которого множество людей погибли, получили ранения и остались без крыши над головой; были разрушены здания, церкви, монастыри, гражданские структуры и объекты здравоохранения».

В прошедшую среду на общей аудиенции Епископ Рима призвал общественные, политические и религиозные организации страны, а также международное сообщество прийти на помощь Ливану в преодолении серьёзного кризиса. Католические организации, напоминает ватиканский департамент, незамедлительно отреагировали на неотложные потребности ливанцев, активировав свои центры приёма беженцев вместе с международной конфедерацией Caritas Internationalis и поместными отделениям «Каритас» Ливана и других стран.