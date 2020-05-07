Папа Франциск одобрил ряд беатификационных декретов

6 мая с.г. Папа Франциск принял на аудиенции кардинала Анджело Беччу, префекта Конгрегации по делам канонизации святых, в ходе которой утвердил ряд декретов, касающихся причисления к лику блаженных.

Декретами признаются носителями героических христианских добродетелей пятеро лиц. Это итальянские священники Франческо Карузо (почил 18 октября 1951 г.) и Кармело Де Пальма (почил 24 августа 1961 г.); иеромонах Франсиско Баренчегурена Монтогута из Конгрегации Пресвятого Искупителя (скончался в испанской Гранаде 7 октября 1957 г.); а также двое верных мирян – испанка Мария де ла Консепсьон Боречегурен (умерла 13 мая 1927 г.) и итальянец Маттео Фарино (умер 24 апреля 2009 г.).

В отдельном сообщении Конгрегация по делам канонизации святых проинформировала, что, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией и необходимыми в этой связи мерами, по просьбе заинтересованных епархий беатификации, запланированные на ближайшие месяцы, переносятся на более поздний срок.

По материалам Vatican News