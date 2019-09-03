Папа Франциск обратился с видеопосланиями к народам Мадагаскара и Маврикия

По случаю своего предстоящего Апостольского визита в страны Юго-Восточной Африки Папа Франциск записал видеообращение к народу Мадагаскара. Тепло поприветствовав жителей этого островного государства, Святейший Отец поблагодарил их за вклад в подготовку упомянутого визита:

«Прежде всего, я благодарю вас за вашу личную молитву как в семьях, так и в приходских общинах, а также в больницах и тюрьмах. Молитва не знает границ, — подчеркнул Епископ Рима, — и, хотя на Мадагаскаре я смогу посетить лишь некоторые места, молитвой я охвачу каждого и буду молить Бога о благословении для всех. Дорогие малагасийские друзья, ваша страна славится природной красотой, и за это мы восклицаем: ‘Laudato si’ (Будь прославлен, Господи!). Наш долг — бережно хранить эту красоту. Но у вас есть ещё одно великолепие, которое ещё дороже Христу и Папе Римскому: красота народа, то есть ваша святость! По этой причине я и приезжаю к вам, чтобы утвердить вас в вере и в то же время почерпнуть что-то из вашей веры для себя. Да поможет нам Пресвятая Богородица обрести эти дары. Спасибо, скоро увидимся!».

Папа Франциск обратился с видеопосланием и к жителям Маврикия, островного государства, которое он посетит в понедельник 9 сентября. В обращении на итальянском языке Епископ Рима говорит:

«Дорогие братья и сёстры Маврикия!

Приближается апостольское путешествие, которое приведет меня также на ваш прекрасный остров. Уже отсюда, из Рима, я приветствую вас с горячей любовью и говорю ‘большое спасибо’, ибо знаю, что вы долгое время готовитесь к этой встрече. Я буду рад возвестить Евангелие среди вашего народа, который сформировался благодаря встрече различных этнических групп, и поэтому богат разнообразными культурными и религиозными традициями. С самого начала Католическая Церковь была послана ко всем народам и говорит на всех языках мира. Но язык Евангелия, и вы знаете об этом, — это любовь. Пусть Господь по ходатайству Пресвятой Девы Марии позволит мне провозгласить вам Евангелие силой Святого Духа, дабы вы все осознали его и приняли. Пожалуйста, умножьте ваши молитвы в эти дни; я ношу вас в сердце и молюсь о вас. Спасибо, скоро увидимся!»

Источник: Vatican News