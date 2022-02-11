Папа Франциск о Юбилее 2025 г.

Папа Франциск направил послание монсеньору Рино Физикелле, президенту Папского Совета по содействию новой евангелизации, которому поручена подготовка к Святому 2025 году. Сообщает русская служба Vatican News.

«В последние два года нас терзали сомнения и страхи из-за пандемии, – пишет Папа, – однако наука быстро нашла необходимые средства. Мы полностью уверены, что эпидемию можно преодолеть и мир сможет восстановить динамику личных отношений и социальной жизни». Юбилей 2025 года – это знак «возрождения, безотлагательность которого все мы чувствуем» после более чем двух лет пандемии, сомнений, неопределённости, страха смерти, закрытых приходов, школ и офисов. Преемник Святого Петра призывает верующих взглянуть глазами надежды на Святой Год Вселенской Церкви, девизом которого станет фраза «Паломники надежды». Целью предстоящего Юбилея, по словам Папы, является создание атмосферы надежды и доверия после разрушительной пандемии.

Епископ Рима напоминает об истоках этого момента «огромной духовной, церковной и социальной значимости», начиная с первого Святого Года, провозглашенного в 1300 году Папой Бонифацием VIII, и заканчивая Юбилеем милосердия в 2016 году: на протяжении веков эти события представляли собой «дар благодати» для многих верующих, с паломничествами, индульгенциями, живыми свидетельствами веры. Теперь, когда приближается рубеж первых 25 лет XXI века, отмечает Папа, «мы призваны провести подготовку, которая позволит христианскому народу прожить Святой Год во всей пастырской полноте». Однако это будет возможно, «если мы сумеем восстановить чувство всеобщего братства, если не будем закрывать глаза на драму разгула нищеты, которая не позволяет миллионам мужчин, женщин, молодых людей и детей жить с человеческим достоинством», – подчёркивает Папа, особо напоминая о многочисленных беженцах, вынужденных покинуть свои земли. «Пусть голоса бедных будут услышаны в это время подготовки к Юбилею!»

На этом пути мы не должны пренебрегать нашей планетой, добавляет Предстоятель Вселенской Церкви. Необходимо «созерцать красоту творения и заботиться об общем доме», как это уже делают многие молодые люди, признавая, что «забота о творении является существенным выражением веры в Бога и послушания Его воле». Папа Франциск призывает Совет по содействию новой евангелизации найти соответствующие способы, чтобы Святой год «мог быть подготовлен и отпразднован с глубокой верой, живой надеждой и действенным милосердием», становясь важным этапом для пастырской деятельности поместных латинских и восточных Церквей, призванных в эти годы «углубить свои синодальные обязательства».