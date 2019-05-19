Папа Франциск о новой блаженной из Opus Dei

В воскресенье 19 мая Папа Франциск по прочтении полуденной молитвы «Царица Небесная» пред тем, как преподать присутствующим свое Апостольское благословение, напомнил, что накануне в Мадриде была провозглашена блаженной мирянка из движения Opus Dei Мария Гвадалупе Ортис де Ландасури.

«Она радостно служила братьям, совмещая работу преподавателя и проповедь Евангелия. Ее свидетельство является примером для всех женщин-христианок, посвящающих себя служению обществу и научным исследованиям», — сказал Святейший Отец.

Мария Гвадалупе Ортис де Ландасури (1916 — 1975) окончила химический факультет Центрального Университета в Мадриде, где также защитила докторскую диссертацию. В возрасте 27 лет, после общения со святым Хосемарией Эскривой, она приняла решение присоединиться к основанному им движению Opus Dei, будучи одной из первых женщин, сделавших такой выбор. Она осуществляла служение апостолата в различных городах Испании, а в 1950 г. переехала в Мексику, чтобы инициировать там миссию упомянутого движения, которое впоследствии получило статус Персональной прелатуры. Спустя шесть лет она вернулась в Мадрид и возглавила одну из столичных ячеек Opus Dei. Многие годы страдала от болезни сердца, которая в конце концов и стала причиной ее смерти. Путь Марии Гвадалупе — это простая святость в поте чела обычных повседневных трудов с неизменной улыбкой на устах, несмотря на доставляемые болезнью страдания.

Беатификационный процесс Марии Гвадалупе начался в ноябре 2001 г. 8 июня 2018 г. Папа Франциск утвердил декрет, коим признавалась подлинность совершенного ее предстательством чуда, что является последним актом этого процесса, непосредственно предшествующим причислению к лику блаженных. Мария Гвадалупе Ортис де Ландасури первой из чина мирян, входивших в Opus Dei, удостоилась официального прославления Вселенской Церковью.

По материалам Vatican News