Папа Франциск на открытии Синода: все верующие равны перед Богом

Вечером 2 октября Папа Франциск выступил с приветственной речью на второй сессии XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов, проходящей в Ватикане. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напомнил, что синодальность – это путь, по которому Церковь призвана идти, внимая голосу Святого Духа, укрепляя братские связи, становясь всё более миссионерской. Святейший Отец сослался на текст древнего христианского автора, в котором подчёркивается важность равенства всех верующих перед Богом, начиная с момента крещения. Эти слова помогают осознать, как Дух Святой действует в жизни каждого человека, обновляя Церковь и ведя её к исполнению миссии.

Святой Дух присутствует в каждом моменте жизни, и Церковь должна учиться распознавать Его действия в любом контексте, подчеркнул Епископ Рима: именно Святой Дух согревает остывшие сердца, восстанавливает утраченные надежды и направляет сбившихся с пути. Он приносит утешение, когда возникает чувство беспомощности перед лицом несправедливости, зла или собственной неспособности простить.

«Святой Дух проникает в ту часть нас с вами, которая часто так похожа на зал суда, где мы отправляем обвиняемых на скамью подсудимых и выносим собственные приговоры, в основном осуждающие».

Однако Бог никогда не перестаёт любить, и потому каждый христианин обязан помнить о важности прощения: только тот, кто был прощён, может по-настоящему простить других. Кроме того, Святой Дух дарует смирение, которое возвращает человека к его земным корням и напоминает, что без Божьего дыхания он был бы всего лишь прахом. Процитировав призыв св. Павла не возноситься над другими, Папа напомнил, что истинное смирение невозможно без любви:

«Это сочувственное и сострадательное смирение того, кто ощущает себя братом и сестрой всех людей, страдающих от той же боли, и распознает в ранах и увечьях каждого из них раны и увечья нашего Господа».

«Церковь – semper reformanda – не может двигаться и обновляться без Святого Духа и Его сюрпризов». Её создают руки Бога-Творца, Сына, Иисуса Христа, и Святого Духа, как учит нас святой Иреней Лионский, напомнил Папа.

Идти сообща, всем вместе – это процесс, в котором Церковь постоянно обновляется и совершенствует свою сакраментальность, чтобы стать достоверным свидетелем миссии, к которой она призвана, а именно – «собрать всех людей земли в единый народ в конце времён, когда Сам Бог сопроводит нас на приготовленный Им пир (ср. Ис 25,6-10)».

Папа отметил знаменательный факт, что в состав ассамблеи входят не только епископы, но и миряне, священники, диаконы и монашествующие: это отражает стремление к созданию более соборной, гармоничной Церкви, где все члены христианской общины участвуют в общем деле. Как никто не спасается в одиночку, так и провозглашение спасения нуждается в каждом, и каждый должен быть услышан.

По словам Святейшего Отца, епископ обязан служить вместе с мирянами, дьяконами и священниками, предшествуя Народу Божьему и следуя за ним, избегая при этом двух опасностей: абстрактности, «забывающей о плодородной конкретности мест и отношений, о ценности каждого человека», и «разрыва единства, когда иерархия противопоставляется мирянам». Участие каждого христианина в жизни Церкви является важным для «искусства симфонии» и объединения всех в служении Божьему милосердию. Епископ не может мыслить себя без других членов Церкви, подчеркнул Папа Франциск:

«Именно Святой Дух делает Церковь непрестанно верной повелению Господа Иисуса Христа и вечно внимающей Его Слову. Дух наставляет учеников на всякую истину (Ин 16,13). Он также ведёт нас, собравшихся в Святом Духе на этой ассамблее, чтобы после трёхлетнего пути ответить на вопрос, как быть миссионерской, синодальной, милосердной Церковью. С сердцем, исполненным надежды и благодарности, осознавая, насколько сложная задача возложена на вас (и на нас), я желаю всем с готовностью открыться деянию Святого Духа, нашего верного проводника и утешителя».