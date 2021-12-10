Папа Франциск католикам Барселоны: «Пусть звезда на башне Марии сияет для всех»

Вечером 8 декабря Папа Франциск направил видеопослание испанским католикам по случаю торжественного открытия 138-метровой богородичной башни в барселонской базилике Святого Семейства. Шпиль Пресвятой Девы, увенчанный короной и звездой с двенадцатью лучами, стал одним из самых высоких элементов знаменитого храма, спроектированного Слугой Божьим Антонио Гауди. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец желает всем мира и добра, особо приветствуя самых бедных жителей этого великого города, больных, пострадавших от пандемии COVID-19, стариков, молодёжь и всех, кто переживает моменты испытаний: «Пресвятая Дева Мария – это Звезда новой евангелизации», – отмечает Папа, призывая верующих поднять взор к звезде, венчающей башню, и созерцать нашу Матерь, потому что «всякий раз, глядя на Марию, мы заново обретаем веру в революционную силу нежности и любви» (Evangelii Gaudium, 288).

8 декабря Церковь празднует Непорочное Зачатие Пресвятой Девы, которая, по словам Преемника Святого Петра, Сама является «произведением искусства»: в совершенной гармонии с Божьим замыслом Богородица стала самой святой, смиренной и послушной перед Богом. Великий архитектор Антонио Гауди хотел, чтобы эта тайна венчала Портал веры, чтобы мы учились быть, подобно Марии, храмом этой тайны и поклонялись Богу в духе и истине. Святейший Отец напомнил, что Гауди поместил Марию «в центр Портала милосердия, где Она показывает нам Младенца Иисуса под внимательным взглядом святого Иосифа, чтобы мы могли войти в Его Церковь, пылающую любовью к Богу и человечеству». Христиане призваны следовать примеру Богородицы «в ежедневных жестах любви и служения». Пусть эта звезда, сияющая с сегодняшнего дня, пожелал верным Испании Предстоятель Вселенской Церкви, «просветит вас, чтобы, перебирая четки, вы раз и навсегда сказали ‘да’ Господней благодати и решительное ‘нет’ греху. Молясь вместе с Марией, мы размышляем о тайнах жизни Иисуса, но мы также распознаём указанный Им путь, получая силу отвергать искушения насилия или сиюминутной выгоды».

Епископ Рима вознес молитвы, дабы «каждый мог сделать Барселону более удобной и гостеприимной для всех», и особым образом вверил Богу людей, облечённых ответственностью: «Пусть Дева Мария дарует им мудрость, готовность служить и широту взглядов». Папа Франциск помолился и о семьях, дабы Пресвятая Дева непрестанно хранила каждую из их: «Создавая Святое Семейство из Назарета вместе с Младенцем Иисусом и святым Иосифом, Она пережила ситуации, с которыми знакомы многие ваши семьи».

Папа Франциск упомянул о страданиях бедных и отверженных, которые «находятся в сердце Бога», и во многих случаях «мы ответственны за их бедность и отверженность». «Давайте воспользуемся этой возможностью и подумаем, насколько велика наша ответственность за всё это», – призвал Понтифик и добавил: «Не забывайте о дереве, не забывайте о стариках. Дерево без корней не растёт, не цветёт. Не будем отвергать пожилых: они – не отработанный материал, а живая память. От них исходят живительные соки, благодаря которым всё может расти. Будем же продвигать диалог между молодёжью и стариками, чтобы передавалась мудрость, которая позволит и расти, и процветать».

