Папа Франциск и архиепископ Винченцо Палья откликнулись на трагическую смерть 17-летней Ноа Потховен
«Эвтаназия и самоубийство при врачебном содействии – это всеобщее поражение. Ответ, к которому все мы призваны, — это никогда не покидать того, кто страдает, не опускать рук, но заботиться и любить, чтобы вернуть надежду»: об этом Папа Франциск написал в своем твите в связи с трагедией, произошедшей в Нидерландах: 17-летняя Ноа Потховен ушла из жизни при содействии врачей, специализирующихся на помощи в самоубийстве.
Со своей стороны президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья заявил: «Прежде всего я хочу вверить в руки Бога, Который никого не оставляет, эту девушку, а также ее родных. Мы стали свидетелями трагического завершения столь же тяжелой жизни, отмеченной насилием, затем анорексией и даже депрессией… Все это ставит нас перед большим вопросом: возможно ли, что общество не умеет отреагировать на эту потребность в любви, выраженную раз за разом, в различных тяжелых ситуациях, которые пережила девушка? Это поражение для нашего общества и особенно – для европейского общества». Речь идет о развитой, благополучной стране, но несмотря на это люди чувствуют себя «более одинокими и хрупкими», констатирует Палья. Впечатляет тот факт, что в Европе самоубийство является второй по распространенности причиной смерти среди молодежи: «Европа сама уже стара, у нее мало детей, и она не может выходить даже тех немногих, которые у нее есть», — заявил президент Папской академии защиты жизни и подчеркнул, что «жизнь следует принимать, защищать, беречь и сопровождать». «От нас никогда не требуется делать грязную работу смерти: тот, кто любит, помогает жить. И если эта любовь сильна, она никогда не будет укорачивать жизнь».
По сообщениям западных СМИ, 17-летняя Ноа Потховен из Нидерландов, пережившая сексуальные посягательства и изнасилование, пошла на эвтаназию после затяжной депрессии и анорексии. По приводимым в прессе данным, когда девушке было 12 лет, к ней дважды домогались во время детского праздника. Затем, спустя два года, 14-летнюю Ноа изнасиловали двое мужчин. После этого у девушки развились анорексия и психические расстройства. В течение почти пяти лет она молчала о произошедшем, так как испытывала чувство стыда и страха. В конце 2018 года Потховен написала автобиографическую книгу под названием «Winnen of leren» (с нидерландского — «Побеждать или учиться»). Выяснилось, что о нападениях школьница решилась рассказать лишь в прошлом году. Она обратилась в полицию с надеждой, что злоумышленники однажды будут арестованы. Через некоторое время ее госпитализировали в критическом состоянии — анорексия достигла крайней степени тяжести. Врачи поместили Ноа в медикаментозную кому, чтобы поддерживать функционирование ее организма. В декабре 2018 года в интервью изданию De Gelderlander подросток рассказала, что связалась с клиникой Life End в Гааге, которая проводит процедуру эвтаназии. При этом близким Ноа о своем решении не сообщила. Ее не покидали страшные воспоминания, поэтому единственный выход она видела в смерти. «Из-за страха и стыда я переживаю эту боль каждый день. Всегда напугана, всегда настороже», — поясняла девушка.
За день до эвтаназии Ноа анонсировала свою смерть в инстаграме: «Я долго размышляла, стоит ли мне это делать, но всё равно решилась. <…> Сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру». Ноа призвала друзей не пытаться ее переубедить, так как «решение принято окончательное». «Я перестала есть и пить. И вот, после долгих разговоров я решила освободиться от этого. Мои страдания невыносимы — я не живу, а выживаю. И пусть я еще дышу — внутри я давно мертва», — подытожила Потховен. Всё это время девушку поддерживала ее мать, но при этом, согласно голландскому законодательству, не могла повлиять на решение дочери. Ноа умерла в гостиной собственного дома 2 июня — в кругу друзей и близких. Перед смертью ее посетила член Палаты представителей Нидерландов Лиза Вестервельд. Она знала, что в своей книге школьница выражала глубокое сожаление, что в Голландии нет специализированных клиник, где лечат психологические травмы детей. Вестервельд дала подростку обещание, что власти будут бороться за спокойную жизнь детей.
По материалам СМИ
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