Папа – деятелям искусства: Церковь нуждается в вашем гении

27 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников международной конференции, организованной в Риме журналом La Civilta’ Cattolica и Джорджтаунским университетом, – поэтов, писателей, сценаристов и кинематографистов, среди которых присутствовал американский кинорежиссёр Мартин Скорсезе. Передает русская служба Vatican News.

Исходя из личного опыта, Епископ Рима размышлял о важности служения людей искусства в контексте «глобальной эстетики католического воображения», темы симпозиума. Слова любимых писателей – Данте, Достоевского и многих других – помогали Папе Франциску понять самого себя, мир и соотечественников, «углубить сердце», духовную жизнь и пастырское служение. Литература «побуждает к созерцанию и направляет в путь», а вера стремится ответить на голод по смыслу жизни, который включает в себя и поэзию, и символы, и чувства.

По словам Святейшего Отца, деятели искусства через взгляд на мир мечтают, видят острее и вникают в суть вещей: они становятся пророками и помогают «уловить голос Бога в голосе времени». Искусство является противоядием против менталитета расчёта и единообразия, вызовом обывательскому мировоззрению. В этом смысле и само Евангелие – художественный вызов, наполненный «революционным» зарядом, и сегодняшняя Церковь нуждается в гении художников, «ибо ей нужно протестовать, призывать и быть услышанной».

Люди искусства являются «голосом человеческого беспокойства»: их глубоко тревожат драмы современности, подчеркнул Папа и привёл в пример сцену из романа «Братья Карамазовы»:

«Достоевский рассказывает о мальчике, сыне слуги, который бросает камень и попадает в лапу одной из хозяйских собак. Тогда хозяин натравливает на ребёнка всех своих псов. Мальчик убегает и пытается спастись от яростной своры, но в итоге оказывается растерзанным под довольным взглядом генерала и отчаянным взглядом матери. Эта сцена, – подчеркнул Папа Франциск, – обладает огромной художественной и политической силой: она говорит о реалиях вчерашнего и сегодняшнего дня, о войнах, о социальных конфликтах, о нашем эгоизме».

По словам Святейшего Отца, речь идёт не только о социальной критике, а о «напряжении души, сложности решений и противоречивой природе существования». В жизни есть немало вещей, для которых тяжело найти подходящие слова: «Это ваша плодородная почва, ваше поле деятельности», и это также место, где можно пережить «переполняющий» сердце опыт Бога, отметил Папа и призвал артистов выходить за пределы, быть оригинальными, беспокойными и креативными: «Это евангельская работа, которая помогает лучше понять Бога, великого поэта человечества».

«Ваша работа помогает увидеть Иисуса, исцелить наше воображение от всего, что заслоняет Его лик или – что ещё хуже – стремится ‘приручить’ Его. Подчинять себе лик Христа, пытаться замкнуть в наших схемах и определениях – значит разрушать Его образ: Господь всегда поразителен, Христос всегда больше, Он всегда тайна, которая каким-то образом ускользает от нас. Его трудно поместить в рамку и повесить на стену. Он всегда удивляет, и если мы не чувствуем этого, значит, что-то не так: наше сердце закостенело и закрылось».

Епископ Рима указал на задачу католического творчества: не «объяснять» неисчерпаемую тайну Христа, но помочь людям прикоснуться к Нему, увидеть вблизи красоту Его обетования, которое помогает по-новому представить нашу жизнь, историю и будущность человечества. Святейший Отец напомнил о другом шедевре Достоевского, «Записках из подполья»: «В нём – всё величие человечества, все его горести и страдания, всё вместе. Это и есть путь».

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил деятелей искусства за служение и призвал их ориентировать общество на красоту и всеобщее братство:

«Помогите нам открыть заново воображение, чтобы оно преодолело узкие рамки своего эго и открылось священной тайне Бога».