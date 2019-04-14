Пальмовое воскресенье и день молодежи в Римской епархии на площади Святого Петра

Благословением пальмовых и оливковых ветвей и торжественной процессией в воспоминание Входа Господня в Иерусалим за шесть дней до Пасхи началось вводящее Церковь в Страстную седмицу богослужение Страстей Господних, которое возглавил Папа Франциск.

Литургическая церемония началась у обелиска в центре площади, где Святейший Отец прочитал молитву благословения ветвей и окропил их святой водой. После прочтения фрагмента Евангелия от Луки, повествующего о входе Иисуса в Иерусалим, состоялась процессия, а затем — св. Месса с чтением Евангелия Страстей Христовых от Луки и проповедью Понтифика (смотри полный текст проповеди Папы Франциска).

В Католической Церкви Пальмовое (Вербное) воскресенье — это также отмечаемый на епархиальном уровне Всемирный день молодежи. Поэтому на площади Святого Петра собралась в этот день молодежь Римской епархии, а Понтифику сослужили викарий Епископа Рима, помогающий ему в управлении епархией, кардинал Анджело Де Донатис, и префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни Кевин Фаррелл.

По материалам Vatican News