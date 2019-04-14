Проповедь Папы Франциска на св. Мессе Страстей Господних (Вербного воскресенья). 14 апреля 2019 г., площадь Св. Петра

Приветственные возгласы в ходе вступления Иисуса в Иерусалим и Его смирение. Праздничный гомон и лютая жестокость. Эта двойная тайна ежегодно сопровождает наше вхождение в Страстную седмицу, она же отражена в двух характерных моментах сегодняшнего богослужения: процессии с пальмовыми и оливковыми ветвями в его начале и чтении по ролям повествования о Страстях. Так позволим же как следует вовлечь себя в это вдохновляемое Святым Духом действо, чтобы получить то, о чем мы только что просили в молитве: с верой сопровождать нашего Спасителя на Его пути и постоянно держать перед глазами урок Его Страстей в качестве примера подлинной жизни, торжествующей над духом зла.

Иисус демонстрирует нам, как нужно преодолевать трудные обстоятельства и самые коварные искушения, сохраняя притом внутренний мир, который не имеет ничего общего ни с отчужденностью, ни с равнодушием, ни с игрой в супермена… Нет, этот мир становится возможным благодаря доверительному вверению себя самого Отцу и Его воле, преисполненной желания спасения, жизни и милосердия. В ходе Своего служения Иисус прошел через ряд искушений, связанных с соблазном «самому делать свое дело», самостоятельно избирая способ достижения цели или отказывая в послушании Отцу. Но с самого начала, при прохождении сорокадневного испытания в пустыне, и вплоть до конца, среди претерпеваемых Страстей, Иисус решительно отвергает этот соблазн, продолжая с послушанием уповать на Отца.

Вот и сегодня, въезжая в Иерусалим, Он указывает нам путь. Ибо и тут лукавый, князь мира сего, разыгрывал свою карту: карту триумфализма, а Господь дал ему надлежащий ответ, оставаясь верным Своему пути — пути послушания. Ведь что такое триумфализм? Это попытка приблизиться к цели, взыскуя кратчайших путей и прибегая к сомнительным соглашениям. Это попытка взобраться на колесницу победителя. Триумфализм питается определенными жестами и словами, не прошедшими, однако, сквозь горнило креста, он охотно сравнивает себя с другими, полагая их худшими, чем я сам, воспринимая их как порочных людей или неудачников. Одной из коварных форм триумфализма является обмирщенная духовность, заключающая в себе величайшую опасность, угрожающий Церкви тонкий соблазн. Иисус раз и навсегда уничтожил триумфализм Своими Страстями.

Господь в полной мере разделил радость с народом, с молодежью, скандирующей Его имя, величающей Его Царем и Мессией. Его сердце трепетало от радости при виде того энтузиазма, с которым отмечали свой праздник бедняки Израиля. Они столь бурно выражали свое ликование, что фарисеи потребовали от Иисуса унять Своих учеников, запретить им кажущиеся столь шокирующими возгласы, на что Иисус ответил: «Если они умолкнут, камни возопиют» (Лк 19,40). Послушание не подразумевает отрицания реальности, ведь Иисус действительно является Мессией, действительно является Царем. Но, в то же время, сердце Христово расположено идти другим путем, святым путем, известным только Ему одному и Отцу: путем, ведущим от «пребывания в образе Божием» к «пребыванию в образе раба», путем смирения и послушания «вплоть до смерти и смерти крестной» (Флп 2,6-8). Иисус знает, что для того, чтобы достичь настоящего триумфа, необходимо высвободить место для Бога, а для того, чтобы расчистить место для Бога, имеется только один способ: полностью всего совлечься, опустошить себя. Хранить безмолвие, молиться, смирять себя. С крестом, братья и сестры, невозможно вести переговоры: либо мы к нему припадаем, либо отвергаем. И Своим уничижением Иисус возжелал открыть нам путь веры, предваряя нас на нем.

За Иисусом первой устремилась этим путем Его Матерь Мария, первая Его ученица. Пречистой Деве и святым пришлось много пострадать, чтобы преуспеть в вере и в следовании Божьей воле. Откликаться с верой, оказываясь в гуще суровых и болезненных жизненных обстоятельств, возможно лишь ценой «особых усилий сердца» (ср. Св. Иоанн Павел II, Redemptoris Mater, 17). Такие обстоятельства — это ночь веры. Но только после такой ночи может наступить рассвет Воскресения. У подножия креста Мария переосмыслила слова, которыми ангел охарактеризовал Ее Сына: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк 1,32-33). На Голгофе Мария как будто столкнулась с полным опровержением этого обетования: Ее Сын умирает на кресте как преступник. Таким образом, триумфализм, истребленный уничижением Иисуса, был истреблен и в сердце Матери: оба умели хранить безмолвие.

Предваряемые Марией, несметные полчища святых последовали за Иисусом путем смирения и послушания. Сегодня, во Всемирный день молодежи, я хотел бы вспомнить всех молодых святых, особенно тех, что «по-соседству», о которых знает один только Бог и которых Ему угодно самым неожиданным образом нам являть. Дорогие юноши и девушки, не стесняйтесь демонстрировать свой энтузиазм при виде Иисуса, громко свидетельствовать, что Он жив, что Он является вашей жизнью. Но, вместе с тем, не бойтесь последовать за Ним по крестному пути. И если, дорогие юноши и девушки, вы услышите Его призыв отречься себя, добровольно отказаться от имеющихся у вас гарантий, чтобы полностью вверить себя Небесному Отцу, радуйтесь и веселитесь! Ибо это означает, что вы подлинно на пути к Царству Божию.

Праздничный гомон и лютая жестокость. Безмолвие претерпевающего Страсти Иисуса впечатляет: Он торжествует, в том числе, и над соблазном ответить, стать «медийным». В моменты сгущения тьмы и наступления тяжких испытаний необходимо хранить безмолвие, осмелиться хранить безмолвие, но это должно быть кроткое, а не злобное безмолвие. В кротости безмолвия мы будем выглядеть еще более слабыми, еще более униженными, и тогда дьявол почувствует себя еще увереннее и начнет действовать открыто. Необходимо оказывать ему безмолвное сопротивление, в то же время «удерживая позиции», разделяя тот подход, что был характерен для Иисуса. Иисус знает, что это битва между Богом и князем мира сего, и в этой битве следует не хвататься за меч, а оставаться спокойным, стойким в вере. Это и есть «час Бога». И если Сам Бог вступает в битву, следует оставить ее Ему. Наше же место, где нам будет всего безопаснее, – под омофором Пресвятой Богородицы. Таким образом, пребывая в ожидании, когда Господь наконец придет и усмирит бурю, мы в безмолвном свидетельстве молитвы сможем самим себе и «всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет 3,15). Это поможет нам жить в святом напряжении между памятью и обетованиями, между реальностью лютой жестокости, явленной в событии креста, и надеждой Воскресения.

Перевод «Сибирской католической газеты»