Проповедь Папы Франциска на св. Мессе Страстей Господних (Вербного воскресенья). 14 апреля 2019 г., площадь Св. Петра

Проповедь Папы Франциска на св. Мессе Страстей Господних (Вербного воскресенья). 14 апреля 2019 г., площадь Св. Петра

Апрель 14, 2019

Приветственные возгласы в ходе вступления Иисуса в Иерусалим и Его смирение. Праздничный гомон и лютая жестокость. Эта двойная тайна ежегодно сопровождает наше вхождение в Страстную седмицу, она же отражена в двух характерных моментах сегодняшнего богослужения: процессии с пальмовыми и оливковыми ветвями в его начале и чтении по ролям повествования о Страстях. Так позволим же как следует вовлечь себя в это вдохновляемое Святым Духом действо, чтобы получить то, о чем мы только что просили в молитве: с верой сопровождать нашего Спасителя на Его пути и постоянно держать перед глазами урок Его Страстей в качестве примера подлинной жизни, торжествующей над духом зла.

Иисус демонстрирует нам, как нужно преодолевать трудные обстоятельства и самые коварные искушения, сохраняя притом внутренний мир, который не имеет ничего общего ни с отчужденностью, ни с равнодушием, ни с игрой в супермена… Нет, этот мир становится возможным благодаря доверительному вверению себя самого Отцу и Его воле, преисполненной желания спасения, жизни и милосердия. В ходе Своего служения Иисус прошел через ряд искушений, связанных с соблазном «самому делать свое дело», самостоятельно избирая способ достижения цели или отказывая в послушании Отцу. Но с самого начала, при прохождении сорокадневного испытания в пустыне, и вплоть до конца, среди претерпеваемых Страстей, Иисус решительно отвергает этот соблазн, продолжая с послушанием уповать на Отца.

Вот и сегодня, въезжая в Иерусалим, Он указывает нам путь. Ибо и тут лукавый, князь мира сего, разыгрывал свою карту: карту триумфализма, а Господь дал ему надлежащий ответ, оставаясь верным Своему пути — пути послушания. Ведь что такое триумфализм? Это попытка приблизиться к цели, взыскуя кратчайших путей и прибегая к сомнительным соглашениям. Это попытка взобраться на колесницу победителя. Триумфализм питается определенными жестами и словами, не прошедшими, однако, сквозь горнило креста, он охотно сравнивает себя с другими, полагая их худшими, чем я сам, воспринимая их как порочных людей или неудачников. Одной из коварных форм триумфализма является обмирщенная духовность, заключающая в себе величайшую опасность, угрожающий Церкви тонкий соблазн. Иисус раз и навсегда уничтожил триумфализм Своими Страстями.

Господь в полной мере разделил радость с народом, с молодежью, скандирующей Его имя, величающей Его Царем и Мессией. Его сердце трепетало от радости при виде того энтузиазма, с которым отмечали свой праздник бедняки Израиля. Они столь бурно выражали свое ликование, что фарисеи потребовали от Иисуса унять Своих учеников, запретить им кажущиеся столь шокирующими возгласы, на что Иисус ответил: «Если они умолкнут, камни возопиют» (Лк 19,40). Послушание не подразумевает отрицания реальности, ведь Иисус действительно является Мессией, действительно является Царем. Но, в то же время, сердце Христово расположено идти другим путем, святым путем, известным только Ему одному и Отцу: путем, ведущим от «пребывания в образе Божием» к «пребыванию в образе раба», путем смирения и послушания «вплоть до смерти и смерти крестной» (Флп 2,6-8). Иисус знает, что для того, чтобы достичь настоящего триумфа, необходимо высвободить место для Бога, а для того, чтобы расчистить место для Бога, имеется только один способ: полностью всего совлечься, опустошить себя. Хранить безмолвие, молиться, смирять себя. С крестом, братья и сестры, невозможно вести переговоры: либо мы к нему припадаем, либо отвергаем. И Своим уничижением Иисус возжелал открыть нам путь веры, предваряя нас на нем.

За Иисусом первой устремилась этим путем Его Матерь Мария, первая Его ученица. Пречистой Деве и святым пришлось много пострадать, чтобы преуспеть в вере и в следовании Божьей воле. Откликаться с верой, оказываясь в гуще суровых и болезненных жизненных обстоятельств, возможно лишь ценой «особых усилий сердца» (ср. Св. Иоанн Павел II, Redemptoris Mater, 17). Такие обстоятельства — это ночь веры. Но только после такой ночи может наступить рассвет Воскресения. У подножия креста Мария переосмыслила слова, которыми ангел охарактеризовал Ее Сына: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца» (Лк 1,32-33). На Голгофе Мария как будто столкнулась с полным опровержением этого обетования: Ее Сын умирает на кресте как преступник. Таким образом, триумфализм, истребленный уничижением Иисуса, был истреблен и в сердце Матери: оба умели хранить безмолвие.

Предваряемые Марией, несметные полчища святых последовали за Иисусом путем смирения и послушания. Сегодня, во Всемирный день молодежи, я хотел бы вспомнить всех молодых святых, особенно тех, что «по-соседству», о которых знает один только Бог и которых Ему угодно самым неожиданным образом нам являть. Дорогие юноши и девушки, не стесняйтесь демонстрировать свой энтузиазм при виде Иисуса, громко свидетельствовать, что Он жив, что Он является вашей жизнью. Но, вместе с тем, не бойтесь последовать за Ним по крестному пути. И если, дорогие юноши и девушки, вы услышите Его призыв отречься себя, добровольно отказаться от имеющихся у вас гарантий, чтобы полностью вверить себя Небесному Отцу, радуйтесь и веселитесь! Ибо это означает, что вы подлинно на пути к Царству Божию.

Праздничный гомон и лютая жестокость. Безмолвие претерпевающего Страсти Иисуса впечатляет: Он торжествует, в том числе, и над соблазном ответить, стать «медийным». В моменты сгущения тьмы и наступления тяжких испытаний необходимо хранить безмолвие, осмелиться хранить безмолвие, но это должно быть кроткое, а не злобное безмолвие. В кротости безмолвия мы будем выглядеть еще более слабыми, еще более униженными, и тогда дьявол почувствует себя еще увереннее и начнет действовать открыто. Необходимо оказывать ему безмолвное сопротивление, в то же время «удерживая позиции», разделяя тот подход, что был характерен для Иисуса. Иисус знает, что это битва между Богом и князем мира сего, и в этой битве следует не хвататься за меч, а оставаться спокойным, стойким в вере. Это и есть «час Бога». И если Сам Бог вступает в битву, следует оставить ее Ему. Наше же место, где нам будет всего безопаснее, – под омофором Пресвятой Богородицы. Таким образом, пребывая в ожидании, когда Господь наконец придет и усмирит бурю, мы в безмолвном свидетельстве молитвы сможем самим себе и «всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет 3,15). Это поможет нам жить в святом напряжении между памятью и обетованиями, между реальностью лютой жестокости, явленной в событии креста, и надеждой Воскресения.

Перевод «Сибирской католической газеты»

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