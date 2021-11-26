Отошла в вечность сестра Зоя Позоян, SJE

25 ноября в Томске на 89-м году жизни скончалась сестра Зоя Позоян, монахиня из Конгрегации сестер-евхаристок.

Она родилась 9 февраля 1933 года на юге Грузии – в армянском селе Схвилиси близ города Ахалцихе. В 1982 году поступила в новициат Конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии. Вечные обеты принесла в 1986 году.

С 2005 года жила в томской общине сестер-евхаристок. По свидетельству многих знавших её людей, почившая монахиня была человеком глубокой веры, силы духа, молитвы и традиции.

По предварительной информации, заупокойная Месса и прощание с сестрой Зоей Позоян пройдет утром в понедельник, 29 ноября, в томском католическом приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария. Позже в этот же день она будет похоронена на Католическом кладбище Новосибирска (ориентировочно в 16 – 17 часов по местному времени).

Редакция «Сибирской католической газеты» скорбит о кончине сестры Зои вместе со всеми священниками, монашествующими и мирянами, близко знавшими её.



ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕЙ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СВЕТИТ ЕЙ!