Отошел в вечность брат Бенедикта XVI

1 июля 2020 г. в возрасте 96-ти почил в Господе священник Георг Ратцингер, брат Папы на покое Бенедикта XVI. Он завершил свой земной путь в немецком городе Регенсбурге, в котором провел большую часть своей жизни. 18 июня Папа на покое посетил этот город, чтобы проведать своего тяжелобольного брата. Он пробыл на родине пять дней, после чего вернулся в Ватикан.

Георг Ратцингер родился в 1924 г. и с детства увлекался музыкой. В возрасте 11 лет он начал играть на органе в приходском храме. В 1951 г. братья Ратцингеры, остававшиеся очень близкими друг другу на протяжении всей своей жизни, вместе поступили в духовную семинарию, по окончании которой в один и тот же день, 29 июня 1959 г., получили священническое рукоположение. В течение 30-ти лет, с 1964 по 1994 г., священник Георг Ратцингер возглавлял организованный им же и получивший широкую известность хор Кафедрального собора Регенсбурга «Regensburger Domspatzen».

Взаимная связь Георга и Йозефа Ратцингеров оставалась столь же прочной и в их зрелом, и в пожилом возрасте. Ярким свидетельством этого являются, среди прочего, частые визиты Георга Ратцингера в Ватикан в 2005 – 2017 гг. как в годы понтификата его брата, так и после его отставки.

Когда в 2008 г. город Кастель-Гандольфо предложил Георгу Ратцингеру почетное гражданство, Бенедикт XVI так охарактеризовал брата: «С самого юного возраста мой брат был для меня не только другом, но и надежным проводником по жизни. Благодаря своим ясным и твердым решениям он всегда оставался для меня маяком и ориентиром».

По материалам Vatican News