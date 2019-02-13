Отец И. Ковалевский: документ о работе с несовершеннолетними основан на IV заповеди

Конференция католических епископов России обнародовала «Принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними».

Документ вышел в преддверии Совещания по защите несовершеннолетних в Церкви, котором примут участие представители епископатов всего мира. Оно состоится в Ватикане с 21 по 24 февраля по инициативе Папы Франциска.

Русская редакция Vatican News попросила прокомментировать этот документ генерального секретаря поместной епископской конференции, канцлера Курии архиепархии Божьей Матери в Москве отца Игоря Ковалевского:

«На прошлом заседании Конференция католических епископов России приняла уже в окончательной редакции документ «Принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними». Работа над этим документом на самом деле шла долго и не была напрямую связана с какими-то ажиотажными событиями, которые происходили в различных епархиях Католической Церкви в мире. Это была часть нормальной пастырской работы. Объясню почему. Прежде всего необходимо обратить внимание на цели этого документа: это защита несовершеннолетних, это обеспечение прозрачных отношений с ними, а также защита доброго имени взрослых и избежание подозрений в неподобающем поведении. Таким образом, эти три цели данного документа позволяют говорить о том, что документ на самом деле не связан исключительно с шестой заповедью, не связан исключительно с неправильным поведением. Документ, если вы с ним ознакомлены, более широкий и он прежде всего говорит о принципах работы, а также о некоторых практических вещах, например, выездах с несовершеннолетними.»

Кто был привлечён к созданию этого документа?

«Над этим документом работали сами епископы, работал я лично, также были эксперты. Мы пользовались уже готовыми аналогичными документами, которые существует в различных монашеских конгрегациях, существуют также в епископских конференциях других стран. Мы также пользовались помощью юристов и прежде всего мы учитывали местные реалии, то есть реалии работы с несовершеннолетними на территории Российской Федерации. Если вы обратили внимание, у нас есть отдельный раздел, посвящённый поездкам и выездам с несовершеннолетними».

Вы сказали, что за основу был взят документ, который уже существует. Если не секрет, на какие страны Вы ориентировались?

«Я брал пример с Общества Иисусова, — аналогичные документы существуют у иезуитов, пример с некоторых монашеских конгрегаций Польши. Брал также примеры испанские, примеры англосаксонские, но дело в том, что мы делали адаптацию под наши условия. С одной стороны, мы не можем не признать, что нормальная пастырская работа всегда подразумевает наличие каких-то эмоциональных отношений, но, с другой стороны, мы должны также жёстко пресекать неподобающие или полностью запрещённые формы отношений. Поэтому в документе мы говорили о трёх видах отношений: допустимых, запрещённых и неподобающих. Неподобающие – это те формы поведения, которые могут быть двузначными, которые могут привести к проблемам».

Этот документ — уже финальная версия или он будет ещё как-то дорабатываться, будут вноситься какие-то изменения?

«Епископская конференция уже приняла финальную версию этого документа, но это не означает, что в перспективе он не может дорабатываться. Дело в том, что, понятно, не все жизненные условия здесь могут быть учтены. Кроме того, есть даже целый пункт: в случае возникновения сомнений в подобающем либо неподобающем поведении необходимо обратиться за разъяснением к церковным властям. Я из этого документа хотел бы отметить, на мой взгляд, самый главный пункт, а именно связанный с общими принципами работы с несовершеннолетними: все принципы взаимоотношений с несовершеннолетним основываются на неукоснительном соблюдении четвёртой заповеди — обратите внимание, не шестой, а четвёртой, — и подразумевают, что пастырские сотрудники ни при каких обстоятельствах не могут заменить собой родителей или законных представителей несовершеннолетних. Другими словами, мы не можем – ни священники, ни монашествующие, ни пастырские сотрудники — не можем впадать в искушение заменить детям и несовершеннолетним родителей, отца или мать. Мы можем помогать семьям, но мы не можем заменить этих семей. Иногда, это, может быть, тяжело перенести, смириться с этим, но это факт, и мы должны именно из этого исходить».

Последний вопрос. Есть ли в Католической Церкви России отдел по защите несовершеннолетних? Если он есть, то кто его возглавляет и чем он занимается, в двух словах?

«Пока этого отдела нет, в перспективе мы собираемся уже его создать. Дело в том, что мы собираемся провести обучение семинаристов, священников, монашествующих, пастырских сотрудников, основываясь на этом документе. Обучение будут производить отцы-иезуиты, — они согласились нам в этом вопросе помочь. У отдела или же сотрудников, которые будут этим заниматься, будет очень широкий круг обязанностей. Ещё раз подчёркиваю, это не просто «запрещенные» или «разрешённые» формы взаимоотношений с несовершеннолетними. У нас в Католической Церкви в России немного другие проблемы: для нас важно, чтобы все работающие в наших структурах очень хорошо понимали, что право на воспитание несовершеннолетних имеют родители прежде всего, и духовенство не может замещать родителей в воспитании несовершеннолетних. Это первая вещь. И вторая вещь, — что все поездки, выезды с несовершеннолетними, в частности, «Каникулы с Богом», должны строго соответствовать действующему российскому законодательству».

(беседовал Андрей Тарасов)