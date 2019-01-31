Католические епископы России о правилах работы с несовершеннолетними

Конференция католических епископов России

Принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними

Введение

1.1. Работа с детьми и подростками является одним из приоритетных направлений пастырства, осуществляемого Церковью. Вместе с тем, Церковь признает, что любая форма работы с несовершеннолетними требует исполнения определенных норм, как нравственных, так и законодательных, поскольку несовершеннолетние еще не способны самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы и поэтому нуждаются в дополнительной защите.

1.2. Особым образом несовершеннолетние уязвимы перед различными формами злоупотребления со стороны взрослых. Такое злоупотребление доверием и властью причиняет глубокую боль и ущерб жертвам использования и их родным. К сожалению, мировой опыт показывает, что эти злоупотребления имели и могут иметь место со стороны представителей религиозных общин, что причиняет особый ущерб не только несовершеннолетним и их родным, но и местной общине и Церкви в целом.

1.3. Среди различных форм злоупотребления особо тяжелым является сексуальное использование. Оно является противозаконным, глубоко безнравственно, наносит разрушительный духовный, эмоциональный и психический ущерб жертвам и их родным и представляет собой глубокое злоупотребление доверием в пастырских, человеческих и профессиональных взаимоотношениях. Как заметил Папа Иоанн Павел II на встрече с лидерами Католической Церкви в 2002 году, совращение молодежи «во всех отношениях недопустимо и справедливо рассматривается обществом как преступление; это также ужасающий грех в глазах Бога».

1.4. Следует отметить, что нарушения в отношениях с несовершеннолетними могут привести к серьезным последствиям согласно действующему российскому законодательству, вплоть до уголовной ответственности. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает различные наказания за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности (статьи 131 – 135). Это: 131 – изнасилование, 132 – насильственные действия сексуального характера, 133 – понуждение к действиям сексуального характера, 134 – половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 135 – развратные действия.

1.5. По российским законам возраст согласия составляет 16 лет, а половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются в соответствие со статьей 134 УК РФ. Другие статьи предусматривают более суровое наказание, если потерпевший моложе 16 лет, и еще более суровое – если ему от 12 до 14 лет. Каноническое Право устанавливает более строгую ответственность для вышеперечисленных преступлений с лицами, не достигшими 18-летнего возраста или не обладающих полным использованием рассудка. Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних (статьи 150-157). Существуют также различные нормативные акты, регулирующие разнообразные формы работы с несовершеннолетними. Нарушение правил безопасности может привести к серьезным последствиям и для несовершеннолетнего, и для тех, кто с ним находился.

1.6. Каноническое Право Церкви («Normae de gravioribus delictis» от 21.05.2010) рассматривает злоупотребления в сексуальной области в отношении несовершеннолетних как тягчайшие церковные преступления, которые предусматривают жесткие санкции для клириков, без срока давности. Церковь признает свою ответственность за то, чтобы предотвращать эти преступления и воспитывать в себе умение замечать признаки сексуального или физического использования несовершеннолетних и сделать все, что в Её силах, чтобы защитить несовершеннолетних от любых форм злоупотребления и пренебрежения. С другой стороны, Церковь также осознает, что физические проявления чувств и поддержки, хотя и могут использоваться неподобающим образом, все же представляют собой неотъемлемую часть нормального пастырского служения.

1.7. Следующие принципы работы и правила поведения, принятые Конференцией католических епископов России, призваны помочь обеспечить безопасную для несовершеннолетних среду в пастырской работе, а также правильное использование уместных форм физических проявлений чувств, без которых невозможны полноценные межличностные отношения.

Цели данного документа

Данный документ имеет следующие цели:

2.1. Защита несовершеннолетних.

2.2. Обеспечение прозрачных отношений с несовершеннолетними всех взрослых, вовлеченных в пастырскую работу.

2.3. Защита доброго имени взрослых и избежание подозрений в неподобающем поведении.

Терминология в данном документе

В данном документе употребляется следующая терминология:

3.1. Несовершеннолетний – лицо, которому не исполнилось 18 лет, а также лицо, не обладающее полным использованием рассудка (art. 6 par. 1, 1 Normae de gravioribus delictis от 21.05.2010).

3.2. В случае сомнения в состоянии применяются данные нормы.

Субъекты документа

4.1. Субъектами данного документа являются:

4.1.1. Все священники и монашествующие, находящиеся на территории ККЕР.

4.1.2. Кандидаты в священство и монашество, находящиеся на территории ККЕР.

4.1.3. Миряне, имеющие поручения для ведения пастырской работы, в пределах работы в церковных структурах.

4.1.4. Волонтеры и аниматоры, как католики, так и некатолики, участвующие в работе с несовершеннолетними, в пределах работы в церковных структурах.

4.1.5. Любые совершеннолетние лица, в пределах работы в церковных структурах либо участия в церковных мероприятиях.

4.2. Данный документ не касается взаимоотношений совершеннолетних лиц с их ближайшими несовершеннолетними родственниками (детьми, внуками, родными и двоюродными братьями и сестрами, племянниками и племянницами).

Общие принципы работы с несовершеннолетними

5.1. Все принципы взаимоотношений с несовершеннолетними основываются на неукоснительном соблюдении 4-й заповеди и подразумевают, что пастырские сотрудники ни при каких обстоятельствах не могут заменить собой родителей или законных представителей несовершеннолетних.

5.2. Любые формы пастырской работы с несовершеннолетними должны проходить исключительно по письменному согласию родителей или их законных представителей, даже в тех случаях, когда это напрямую не предусмотрено светским законодательством.

5.3. Необходимо активнее вовлекать родителей в пастырство несовершеннолетних (например, посредством присутствия кого-то из родителей на мероприятиях).

5.4. Необходимо активнее разъяснять родителям, что ответственность за воспитание, в том числе религиозное, собственных детей лежит прежде всего на них, а задача священнослужителей и пастырских работников заключается в оказании помощи, а не в замещении семьи.

5.5. Необходимо особое внимание уделять случаям, когда несовершеннолетние происходят из неполных либо патологических семей, а также из смешанных браков.

5.6. Следует планировать пастырские мероприятия так, чтобы несовершеннолетние не возвращались домой слишком поздно, учитывая местные требования. В любом случае, они должны возвращаться домой не позднее 22 часов, а если позднее – то только в сопровождении родителей либо законных представителей. Данное правило не относится к выездным мероприятиям с ночлегом.

5.7. Все пастырские работники, участвующие в работе с несовершеннолетними, должны пройти соответствующую подготовку и быть ознакомленными с настоящими нормами под роспись. Подготовку также должны пройти кандидаты в священство и монашество.

5.8. Волонтеры и аниматоры, а также другие лица, работающие в церковных структурах, должны быть проинструктированы под роспись о нормах, касающихся допустимых, запрещенных и неподобающих форм поведения с несовершеннолетними.

5.9. Все совершеннолетние лица, которые вовлечены в мероприятия, организуемые церковными структурами и на которых присутствуют несовершеннолетние, должны быть проинформированы о представленных в данном документе допустимых, запрещенных и неподобающих формах поведения с несовершеннолетними.

5.10. Взрослый не должен находиться наедине с несовершеннолетним, за исключением обстоятельств, указанных в данных нормах.

5.11. Исповедь несовершеннолетних должна совершаться в исповедальне, обеспечивающей отсутствие физического контакта или в другом подобающем месте, обеспечивающим видимость.

5.12. В случае провокационного поведения несовершеннолетнего по отношению к взрослому, необходимо обеспечить, чтобы несовершеннолетний не находился со взрослым наедине, немедленно прекратить с ним личные контакты и письменно сообщить об этом родителям, а также церковным властям. Следует напомнить, что провокационное поведение во время исповеди означает, что кающийся ее прекратил и священник может уйти.

5.13. В случае, если родитель несовершеннолетнего пытался спровоцировать другого взрослого на недозволенные отношения со своим ребенком, необходимо прекратить личные контакты с этим родителем и ребенком, а также письменно сообщить об этом церковным властям.

5.14. Обо всех случаях, которые вызывают беспокойство из-за поведения несовершеннолетних, необходимо информировать родителей и церковные власти.

Правила поведения с несовершеннолетними

6.1. Допустимые формы поведения

Следующие проявления чувств рассматриваются как формы нормального поведения в рамках служения несовершеннолетним, поскольку они уместны в нашей культуре:

6.1.1. Краткие объятия.

6.1.2. Рукопожатия.

6.1.3. Словесные похвалы.

6.1.4. Прикосновения к рукам, к лицу и плечам несовершеннолетних.

6.1.5. Краткие похлопывание и поглаживание по плечу, по спине и по голове.

6.1.6. Класть руку на плечо.

6.1.7. Водить за руку детей до 7 лет.

6.1.8. Держать на руках или брать на руки маленьких детей до 4 лет.

6.1.9. Во время разговора сидеть рядом с детьми до 7 лет.

6.1.10. Вставать на корточки, чтобы обнять маленького ребенка до 4 лет.

6.1.11. Держаться за руки во время молитвы.

6.2. Запрещенные формы поведения

Следующие формы поведения с несовершеннолетними недопустимы:

6.2.1. Употреблять алкоголь или находиться под действием алкоголя во время присмотра за несовершеннолетними.

6.2.2. Пользоваться вульгарным языком в присутствии несовершеннолетнего, позволять себе шутки сексуального характера.

6.2.3. Обсуждать собственную сексуальность с несовершеннолетними.

6.2.4. Обсуждать по собственной инициативе сексуальные действия или вступать в любую сексуально ориентированную беседу с несовершеннолетними вне контекста пастырского попечения. Пастырское попечение включает в себя Таинство Примирения, пастырское консультирование и беседы, которые являются частью катехизации или дискуссий для подростков, посвященных вопросам человеческой сексуальности, в соответствии с программами. Во всех случаях необходимо заботиться о том, чтобы советы были благоразумными, и в случае необходимости предпринимать шаги, направленные на обращение к соответствующим специалистам, если обнаруженные проблемы находятся вне компетенции пастырского служителя.

6.2.5. Быть обнаженным в присутствии несовершеннолетних, переодеваться или принимать душ в присутствии несовершеннолетних или находиться в присутствии несовершеннолетних, когда они переодеваются или принимают душ, если только это не происходит в местах общественного пользования, разделяемыми взрослыми и несовершеннолетними, таких, как оздоровительные клубы, бассейны, пляжи, рекреационные центры.

6.2.6. Помогать несовершеннолетним переодеваться, раздеваться, мыться, за исключением случаев оказания медицинской помощи.

6.2.7. Делать любые виды массажа несовершеннолетнему, за исключением медицинских показаний при наличии соответствующей квалификации.

6.2.8. Позволять несовершеннолетнему делать себе любые виды массажа.

6.2.9. Целовать несовершеннолетнего.

6.2.10. Прикасаться к ягодицам, груди, внутренней поверхности бедер или к области половых органов несовершеннолетнего, за исключением случаев оказания медицинской помощи.

6.2.11. Брать интимные предметы одежды несовершеннолетнего. Следует учить несовершеннолетних самостоятельно обращаться со своими вещами.

6.2.12. Ночевать одному взрослому в одной комнате с несовершеннолетними, в том числе в любом частном или церковном жилом помещении, гостинице.

6.2.13. Оставаться наедине с несовершеннолетним в закрытом помещении, за исключением случаев оказания медицинской помощи квалифицированным персоналом.

6.2.14. Спать в одной кровати, спальном мешке или маленькой палатке с несовершеннолетними.

6.2.15. Приглашать несовершеннолетних в свой дом, без сопровождения другого взрослого.

6.2.16. Вступать в сексуальный контакт с несовершеннолетними. В настоящих нормах сексуальный контакт определяется как любое прикосновение к половым органам или другим интимным частям тела человека непосредственно или через одежду с целью удовлетворения сексуального желания любой из сторон. Сексуальным контактом считается также дозволение или поощрение таких прикосновений со стороны несовершеннолетнего.

6.2.17. Снабжать несовершеннолетних неподобающими печатными или электронными материалами (журналами, открытками, видеозаписями, фильмами, электронными письмами, фотографиями, одеждой и т.д.).

6.2.18. Вступать с несовершеннолетними в контакт через соцсети или интернет по собственной инициативе.

6.2.19. Делиться с несовершеннолетними сексуально ориентированными материалами через Интернет или завязывать с несовершеннолетними неподобающие или сексуально ориентированные беседы по Интернету.

6.2.20. Давать несовершеннолетним доступ к своим личным гаджетам.

6.2.21. Предоставлять несовершеннолетним доступ к интернету церковных структур, если это не связано непосредственно с пастырством.

6.2.22. По собственной инициативе начинать разговоры о сексуальности в соцсетях и интернете с несовершеннолетними, даже имея благие намерения. В случае обращения с их стороны по тем или иным вопросам, касающимся их собственной сексуальности, следует однократно рекомендовать им соответствующую литературу или личную встречу в церковных структурах, в рамках пастырской работы. Нельзя в этом случае допускать продолжение обсуждения этих тем в соцсетях и интернете.

6.2.23. Прибегать к каким бы то ни было телесным наказаниям для управления поведением несовершеннолетних. Никакие формы телесных наказаний не приемлемы. В том числе запрещается шлепать, бить, щипать, ударять несовершеннолетних или любым другим способом применять физическую силу в качестве наказания или для коррекции поведения несовершеннолетних.

6.2.24. Применять наказание трудом, голодом, а также наказания, унижающее честь и достоинство, для управления несовершеннолетними или коррекции их поведения.

6.3. Неподобающие формы поведения

Чтобы обеспечить несовершеннолетним максимально безопасную среду, следует избегать следующих проявлений чувств:

6.3.1. Неуместным образом или долго обниматься с несовершеннолетним.

6.3.2. Бороться с несовершеннолетним.

6.3.3. Щекотать несовершеннолетнего.

6.3.4. Возить на спине детей старше 4 лет.

6.3.5. Держать на коленях детей старше 4 лет.

6.3.6. Сидеть на одной кровати с несовершеннолетним.

6.3.7. Не соблюдать подобающую дистанцию, сидя с несовершеннолетним на одном диване или скамье.

6.3.8. Позволять себе любые формы нежеланных или двусмысленных проявлений чувств.

6.3.9. Следует проявлять благоразумие в частных контактах в соцсетях с лицами, о которых заведомо известно, что они несовершеннолетние. Под частными контактами подразумеваются те, которые не имеют в качестве главной цели пастырского попечения (например, беседы о спорте, музыке, моде, технике, бытовых вопросах). В случае сомнений такие контакты следует прекращать.

6.3.10. В случае возникновения сомнений в подобающем либо неподобающем поведении необходимо обратиться за разъяснениями к церковным властям.

Поездки и выезды несовершеннолетних

7.1. При организации поездок и выездов с участием несовершеннолетних необходимо соблюдать все нормы светского законодательства.

7.2. Запрещается перевозить несовершеннолетних в транспортном средстве без письменного разрешения их родителей или законных представителей.

7.3. Запрещается перевозить единственного несовершеннолетнего в транспортном средстве без сопровождения другого взрослого.

7.4. Запрещается всякий излишний или неподобающий физический контакт с несовершеннолетними в транспортном средстве.

7.5. За исключением специальных мероприятий, таких как духовные упражнения, «Каникулы с Богом», лагеря, несовершеннолетним не разрешается ночевать в приходских домах или монашеских обителях. О планируемом ночлеге должен быть проинформирован в письменном виде собственный и местный Ординарий не менее чем за 2 недели.

7.6. Любой выезд несовершеннолетнего за пределы населенного пункта регистрации должен сопровождаться письменным разрешением родителей или законных представителей.

7.7. Запрещается организовывать выезды за пределы места регистрации несовершеннолетнего единолично, без присутствия хотя бы еще одного взрослого сопровождающего.

7.8. Церковная структура как юридическое лицо при организации выезда обязана строго соблюдать все нормы российского законодательства, которые регулируют перевозку и отдых несовершеннолетних. В этом случае руководитель церковной структуры обязан ознакомиться со всеми нормами и с ответственностью за их неисполнение, вплоть до уголовной. Также руководитель обязан письменно проинформировать об этих нормах всех вовлеченных в организацию выезда.

7.9. Возможно организовать выезд несовершеннолетних как частную инициативу их родителей или законных представителей, которые доверяют своего ребенка другим физическим лицам. В этом случае участие пастырских сотрудников в выезде возможно только в личном качестве и в свободное от основной работы время (отпуск).

7.10. В случае выездов с ночлегом обязательно наличие доверенности на каждого несовершеннолетнего либо в простой письменной форме, либо нотариальной.

7.11. Как организаторам выездов, так и родителям следует помнить, что при наличии доверенности на несовершеннолетнего в простой письменной форме ответственность при происшествиях несут его родители или законные представители. Наличие нотариальной доверенности может потребоваться для решения срочных проблем в случае чрезвычайных происшествий (вызов скорой помощи, госпитализация и. т. д.). Однако при наличии нотариальной доверенности ответственность за несовершеннолетнего ложится на доверенное лицо.

7.12. Священникам, монашествующим, кандидатам в священство и монашество не следует принимать на себя никаких форм доверенностей на несовершеннолетних.

7.13. Необходимо позаботиться о безопасности несовершеннолетних во время выезда. Это относится к транспортировке, питанию, условиям проживания, спортивно-рекреационным мероприятиям. В этой связи необходимо привлекать соответствующее количество квалифицированных сотрудников или волонтеров.

7.14. Физические лица, которым вверено попечение несовершеннолетних во время выезда, должны в обязательном порядке пройти соответствующий инструктаж в церковных структурах, а в случае необходимости – и в светских (правила пожарной безопасности, медицинский и.т.д.).

7.15. Следует особо следить за тем, чтобы несовершеннолетние во время выезда не употребляли спиртные напитки, наркотические вещества и табак, нецензурную лексику, а также не допускать неподобающего сексуального поведения с их стороны.

7.16. При выездных мероприятиях с ночлегом следует заранее составить распорядок дня. Распорядок должен учитывать дневной и ночной отдых несовершеннолетних. Недопустим отбой позднее 23.00.

7.17. При перевозке несовершеннолетних необходимо соблюдать правила организованной перевозки групп детей, которые устанавливаются Правительством РФ, отдельными субъектами или перевозчиками и которые могут меняться.

7.18. В случае неподобающего поведения несовершеннолетнего во время выезда необходимо провести с ним воспитательно-разъяснительную работу, используя пастырский и педагогический опыт, а также благоразумие. При отсутствии результатов следует письменно сообщить о неподобающем поведении или необходимости отправки домой родителям и церковным властям, а в случаях совершения уголовного преступления – правоохранительным органам.

7.19. О любых происшествиях с несовершеннолетними во время выезда следует незамедлительно письменно проинформировать родителей, а также собственного и местного Ординария. К таким происшествиям относятся, в частности, вызов скорой помощи к несовершеннолетнему, госпитализация, несчастный случай, пищевое отравление, пожар в месте проживания, физическое или сексуальное насилие, необходимость отправки домой за недостойное поведение. Следует также незамедлительно информировать о любых проверках, которые проводятся светскими властями во время выезда несовершеннолетних.

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