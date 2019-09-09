Остров Маврикий — заключительный этап XXXI Апостольского визита Папы Франциска

Небольшое островное государство Маврикий в Индийском океане (его население не превышает одного миллиона трехсот тысяч человек, а католиков на Маврикии — немногим более трехсот тысяч человек, объединенных в одну епархию и один Апостольский викариат) — последнее в программе Папского визита в страны Юго-Восточной Африки. Несмотря на проливной дождь и сильный ветер Святейшего Отца в аэропорту Порт-Луи ожидал теплый прием.



У трапа самолета Папу Франциска встретили премьер-министр страны с супругой и первоиерарх поместной Церкви Маврикия кардинал Морис Пья, а дети в национальных одеждах вручили ему цветы. Понтифик и глава правительства взошли на подиум, прозвучали гимны Ватикана и Маврикия, состоялся марш почетного караула. Церемония встречи Папы в аэропорту не предусматривала обмена речами. Из аэропорта Святейший Отец отправился к монументу Марии Царицы мира, воздвигнутому в качестве благодарения за спасение Маврикия от катастроф Первой мировой войны.



Однодневный Апостольский визит Папы Франциска в Маврикий предусматривает служение Святой Мессы, обед с епископами региона, посещение святилища блаженного отца Жака-Дезире Лаваля, визит вежливости к Главе Государства и встречу с представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества. Вечером в понедельник Святейший Отец вернется в Антананариву, откуда утром во вторник вылетит в Рим. Отметим, что Римские Понтифики во второй раз в истории посещают Маврикий. Впервые это сделал святой Папа Иоанн Павел II, побывавший на острове с 14 по 16 октября 1989 г.



По материалам Vatican News