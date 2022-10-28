Опубликован документ континентального (второго) этапа Синодального пути

27 октября в Ватикане был обнародован документ для второго этапа синодального пути, начатого Папой Франциском в октябре 2021 года, который продлится до 2024 года. Передает русская служба Vatican News.

На 45 страницах собраны результаты «слушания и различения», консультаций, встреч и диалога с Народом Божьим из каждой епархии, со всех континентов. Центральными стали вопросы о роли женщин, отношении к представителям ЛГБТ, скандалах с насилием, проблемы торговли людьми, расизма и трайбализма, драмы войн и насилия, защиты жизни.

Рабочий документ, опубликованный на итальянском и английском языках, должен стать ориентиром на синодальном пути, обеспечить диалог между поместными Церквами и Вселенской Церковью. Речь идёт о рабочем тексте, который излагает мнение Народа Божьего, его вопросы и разногласия. Документ состоит из четырёх глав, и первая из них представляет опыт синодального служения, пережитый на основе консультаций с верующими в поместных Церквах и пастырского распознавания епископских конференций. В этой части описываются трудности и выявляются самые значительные плоды синодального пути.

В центре второй главы находится библейский образ шатра, с которого начинается 54 глава Книги пророка Исайи; экспертам предлагается ключ к интерпретации континентальной фазы Синода в свете Священного Писания. Содержание помещено в рамки обетования Бога, которое становится призванием для Его Народа и Его Церкви: шатёр как пространство общения необходимо расширить.

Третий раздел формулирует ключевые слова синодального процесса – участие, миссия – и соединяет их с плодами слушания верующих. Эти плоды собраны во взаимосвязанных «креативных аспектах»: внимание, открытость, принятие, инклюзивность, импульс к миссии и ответственность за неё со стороны всех крещёных, создание конкретных возможностей для живого общения и участия в миссии. Также подчёркивается роль литургии, которая питает – с помощью Слова Божьего и Святых Таинств – импульс к миссии.

Наконец, в четвёртой главе рассматриваются два временных горизонта. Первый – долгосрочный, в котором синодальность принимает форму «призыва к личному обращению и реформе Церкви». Вторая – в краткосрочной перспективе – сосредоточена на встречах континентального уровня, проходящих в настоящее время.

Среди обязательств Народа Божьего выделяется защита уязвимой и находящейся под угрозой жизни на всех её этапах. Например, для Украинской Грекокатолической Церкви частью синодального пути является «особое внимание к женщинам, которые решаются на аборт из-за опасений перед материальной бедностью и отвержения со стороны семьи». Подчёркивается, что Церковь должна содействовать «просветительскому служению среди женщин, призванных сделать ответственный выбор в трудный период, чтобы сохранить и защитить жизнь нерождённых детей и предотвратить аборты».