Очередной акт вандализма в католическом храме в Австралии

В разных частях мира имеют место эпизоды антикатолического вандализма. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ответом католиков на вандализм, направленных против их церквей, должна быть молитва: об этом на официальном сайте Архиепархии Сиднея заявил настоятель прихода Фатимской Богородицы, в котором на днях была обезглавлена статуя Святого Франциска. Статуя находилась во внутреннем приходском дворике, называемом «Сад мира». Настоятель прихода священник Хэмилтон Урета подчеркнул, что «святой Франциск был миротворцем и человеком молитвы, и мы можем истолковать этот эпизод вандализма как призыв молиться о примирении».

Именно прощение и молитва должны быть реакцией верующих на растущую ненависть, которая «как будто хочет поглотить мир», пишет священник. «Отвечать позитивно: именно это мы, христиане, должны делать, молясь как община», в том числе за совершившего акт вандализма, а также «за всех, кто против Бога и против Церкви».

В Австралии за последние годы было уже несколько похожих случаев: они происходили в православных и протестантских храмах.