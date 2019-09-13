Очередное заседание Конференции старших настоятелей и настоятельниц Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни в России (CORSUM) прошло в Санкт-Петербурге

Девятое по счету заседание Конференции старших настоятелей и настоятельниц Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни в России (CORSUM) прошло в начале сентября в северной столице нашей страны. Подобные собрания организуются регулярно с периодичностью один раз в два года. На этот раз девизом встречи, определяющим ее тему, стали слова Апостола Павла из его Послания к Фессалоникийцам: «Делая добро, да не унываем». Кроме того, встреча в Санкт-Петербурге была приурочена к юбилею: в этом году CORSUM исполняется 20 лет!

«В призвании к посвященной жизни особым образом проявляется любовь Христова, поскольку это знак определенного предпочтения, которое Христос оказывает некоторым людям, чтобы они дали полное свидетельство, как хороша и созидательна жизнь во Христе» — так Ординарий Архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ-митрополит Павел Пецци прокомментировал дискуссию о призвании к богопосвященной жизни, которая проходила в рамках указанной ассамблеи CORSUM. По словам председателя этой организации, священника Николая Дубинина, OFM Conv, 20 лет жизни — это серьезный срок, это повод поблагодарить Господа за все ниспосланные Им за это время благодати, а также проанализировать собственное служение со всеми его радостями и достижениями, трудностями и неудачами, и дать ему соответствующую оценку.

Отметим, что в настоящее время в России несут служение представители двадцати мужских монашеских общин и более сорока женских.

Источник: Vatican News