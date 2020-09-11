Обвиняемый в богохульстве пакистанский христианин приговорен к смертной казни

Пакистанский суд приговорил христианина Асифа Первеза к смертной казни по обвинению в богохульстве, передает Благотвест-инфо со ссылкой на «Седмицу».

Приговор суда в Лахоре был вынесен в связи с обвинениями в том, что 37-летний Первез включил оскорбительные замечания в адрес Мухаммеда в текстовое сообщение, отправленное Мухаммеду Саиду Хохеру, своему начальнику на швейной фабрике, где он работал. Первез также был приговорен к штрафу в размере 50 000 пакистанских рупий (300 долларов) и трем годам тюремного заключения. Суд над Парвезом начался еще в 2013 году.

Государственная религия Пакистана – ислам, и около 97 процентов населения – мусульмане. Законы страны о богохульстве предусматривают строгое наказание за осквернение Корана или оскорбление пророка Мухаммеда. Хотя правительство никогда не осуществляло казни человека в соответствии с законами о богохульстве, обвинения нередко вдохновляли толпу на насилие.

Адвокат приговоренного заявил агентству Рейтер, что будет обжаловать приговор. Адвокат добавил, что Первез заявил, что его обвинили в богохульстве только после отказа принять ислам, что Хохер отрицал. Адвокат Хохера сказал «Аль-Джазире», что Первез «принял эту стратегию защиты постфактум, потому что у него не было другой четкой позиции. Вот почему он обвинил своего начальника в попытке обратить его в свою веру».

Ucanews сообщает, что Саджид Кристофер, основатель пакистанской некоммерческой организации Human Friends, сказал что «главная ошибка заключалась в том, что Первез не сообщил о потере своего телефона. У него были жаркие споры с начальником завода, который использовал сообщения с украденной сим-карты в качестве доказательства. Может быть, судьи в сессионных и судебных инстанциях чувствуют себя неуверенно при рассмотрении таких дел. Они даже рассматривают доказательства, которые не имеют никакого отношения к делу».

Пакистанские законы о богохульстве часто используются для сведения счетов или преследования религиозных меньшинств; в то время как немусульмане составляют лишь 3 процента населения Пакистана, 14 процентов дел о богохульстве были возбуждены против них. Многие из тех, кого обвиняли в богохульстве, были убиты, а сторонники изменения закона также подвергались насилию.

Законы о богохульстве были введены между 1980 и 1986 годами. Национальная комиссия по вопросам справедливости и мира заявила, что с 1987 по 2014 год по этому закону было обвинено более 1300 человек. Центр исследований в области безопасности сообщил, что с 1990 года по меньшей мере 65 человек были убиты линчевателями. В июле гражданин США, осужденный за богохульство в Пешаваре, был убит прямо на судебном заседании. Более 40 человек в стране отбывают пожизненное заключение или им грозит казнь за богохульство.