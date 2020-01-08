Обнародован календарь Папских богослужений на зимние месяцы 2020 г.

В Ватикане обнародован календарь богослужений с участием Папы Франциска на ближайшие два месяца.

25 января Святейший Отец возглавит служение торжественной Вечерни, приуроченной к окончанию 53-й Недели молитв о единстве христиан. Богослужение «экуменической Вечерни» по традиции пройдет в базилике Святого Павла-вне-стен. В нем примут участие представители различных христианских конфессий.

На следующий день, 26 января, Папа отслужит в базилике Святого Петра Мессу по случаю Первого Воскресенья Слова Божия. Эта литургическая дата была установлена самим Папой Франциском в его Апостольском послании «Aperuit illis» от 30 сентября 2019 г.

1 февраля, в праздник Сретения Господня, когда также будет отмечаться в 23-й раз Всемирный день посвященной Богу жизни, Папа в соборе Святого Петра возглавит св. Мессу с участием представителей Институтов посвященной Богу жизни и Обществ апостольской жизни со всех концов мира.

Последним публичным Папским богослужением нынешней зимы станет св. Месса, которую Понтифик будет служить в воскресенье 23 февраля в ходе своего пастырского визита в итальянский город Бари, где он примет участие в реколлекцийной встрече на тему «Средиземноморье – кордон мира».

По материалам Vatican News