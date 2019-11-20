О выставке работ художника Поленова: «Вдруг Христос проходил именно здесь?»

К зданию Новой Третьяковки на Крымском Валу в столице России снова стоят очереди: люди хотят увидеть привезённые из разных музеев страны работы Василия Поленова. Удивительно, как его радостные пейзажи, знакомые нам с детства, сложились с картинами на евангельские сюжеты в единый организм, который задышал, замерцал внутренним светом и теплом…



Сотни фотографий со Святой Земли

Прежде чем написать свой цикл «Из жизни Христа», художник дважды отправлялся в экспедицию по святым местам: в 1881-1882 годах и в 1889 году. Побывал в Галилее, в ­Иерусалиме, потом в Греции и в Египте. По воспоминаниям участников экспедиции, он находил еле заметные горные тропки, взбирался по ним, оглядывался по сторонам со словами: «Вдруг Христос проходил именно здесь?» Примечательно, что везде делались сотни фотографий святых мест с самых разных ракурсов: специально для этой цели художника сопровождал фотограф. Поленов стремился как можно достовернее передать не только атмо­сферу и дух того времени, но и ландшафт местности, где ступала нога Спасителя.

«Отсутствие нимба кощунством не является»

Первой в цикле стала картина «Христос и грешница» — центральная на нынешней выставке. Работая над образом Христа, художник просил позировать своего друга Константина Коровина. В качестве натурщика выступил и Исаак Левитан. Жена Поленова Наталья Якунчикова шила костюмы по образцам, привезённым из экспедиции по Святой Земле. Вместе с другими натурщиками облачалась в них и тоже позировала Поленову.



Когда картина была готова, многое в ней смутило цензоров. Не понравилось название — его поменяли с авторского «Кто из вас без греха?» на «Блудная жена», что очень огорчило Поленова: новое название искажало замысел автора. Не нравилось и отсутствие нимба вокруг главы Христа. И вообще, почему Спаситель не только не в центре композиции, но и не сразу узнаваем? Кстати, Поленов ранее уже пошёл на уступки своей матери, убрав с головы Спасителя белую шапочку. Рассказывали, что она ужаснулась, увидев на этюде Христа в таком уже совершенно земном облике, и уговорила сына не шокировать пуб­лику. Спас картину цензор-архимандрит. В ответ на претензии двух других членов комиссии — от военного и гражданского ведомств — он неожиданно заключил, что, так как картина повествует о земной жизни Спасителя, отсутствие нимба допускается и кощунством не является.

«Спас Нерукотворный» и «Благовещение»



Есть на выставке раздел, посвящённый Поленову — строителю храмов. Первый архитектурный опыт он получил в подмосковном Абрамцеве, где вокруг мецената Саввы Морозова сложилось блестящее творческое сообщество. Вместе с Виктором Васнецовым Василий Дмитриевич создал проект храма — небольшого, напоминающего шедевры древнего Новгорода. Его кисти принадлежат образ Спаса Нерукотворного над входом и икона «Благовещение» в иконостасе. По его эскизам оформлялось внутреннее убранство. Приземистый и одновременно очень пластичный, с контурами в духе русских теремов, храм органично вписался в ландшафт, словно вырастая из земли сказочным грибом. И первой обвенчавшейся здесь парой стали Василий Поленов и Наталья Якунчикова, с которой художник прожил долгие 45 лет. Потом в его жизни будет ещё одна церковь — в селе Бёхове на Оке, рядом с его домом, которую он построит для крестьян окрестных деревень. Кстати, несколько лет церковным старостой прихода там будет сын художника.

Кто водил рукой мастера

Известно, что Поленов находился под влиянием французского философа Ренана — позитивиста, который скептически относился ко всему сверхъестественному. Однако, оказавшись в окружении работ художника, настолько ощущаешь его горячую любовь к красоте мира, что не возникает никаких сомнений, Кто водил его талантливой рукой. Произведения Поленова живут своей жизнью, возможно, в чём-то отличающейся от замысла автора. Мы воспринимаем его творчество как гимн жизни — радостной, наполненной внутренним светом, такой, какой её и задумал Создатель.



Выставка работ Василия Поленова открыта до 16 февраля 2020 года

Источник: Крестовский мост