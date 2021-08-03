Нобелевский лауреат по физике среди новых членов Папской академии наук

2 августа 2021 года Святейший Отец назначил профессора Донну Тео Стрикленд, лауреата Нобелевской премии 2018 года по физике, действительным членом Папской академии наук.

Донна Стрикленд родилась в 1959 году в Гуэлфе, Канада. Она изучала инженерную физику в Университете Макмастера, защитила докторскую диссертацию по физике в Университете Рочестера (США) по специальности оптика.

В 1985 году Донна Стрикленд и ее руководитель Жерар Мур предложили новую технику усиления чирпированных импульсов с последующим их сжатием, которое позволило усилить ультракороткие импульсы до беспрецедентного уровня. За эту технологию в 2018 году они получили Нобелевскую премию.

Донна Стрикленд является профессором оптической физики на факультете физики и астрономии Университета Ватерлоо в Канаде. Также она является членом Национальной академии наук США.

С 2008 года исследователь состоит в Оптическом обществе (OSA) — международном научном сообществе, которое объединяет учёных, инженеров, преподавателей, студентов и лидеров бизнеса, работающих в области оптики и фотоники. С 2013 года она занимает выборную должность президента OSA.