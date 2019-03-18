«Неправильный христианин» Артем Оганов: Самая прагматичная позиция – быть идеалистом

«Мне кажется, человек должен общаться с Богом, разговаривать с Ним. Это немножко странно – говорить с Тем, кого ты не видишь. Но я один раз Его видел и знаю, что Он есть», – говорит известный российский ученый, кристаллограф-теоретик Артем Оганов. Он называет себя «неправильным христианином», потому что не очень прилежно посещает воскресное богослужение в католическом храме, но уверен, что Бог в свое время спас его от гибели, и не видит никаких противоречий между верой и научной работой. О том, как произошла Встреча, изменившая его жизнь; о соотношении методов веры и науки, о значении сомнения в жизни христианина и в работе ученого Артем Оганов – минералог, химик, педагог, профессор РАН, популяризатор науки разговаривал 14 марта с директором Культурного центра «Покровские ворота» Жаном-Франсуа Тири и физиком-теоретиком Олегом Котовым.

Но прежде, чем говорить о науке и религии, Оганов показал несколько кристаллов и прочел краткую, но яркую лекцию о кристаллографии – о значении и предмете этой науки и о ее отцах-основателях, начиная с Иоганна Кеплера. Самые яркие имена – датчанин Николай Стенон, ставший католическим епископом и причисленный к лику блаженных, и аббат Рене Жюст Гаюи – позволили лектору шутливо назвать кристаллографию «абсолютно поповской наукой»: она создана «не просто верующими, но попами». Говоря о мнимом противопоставлении религии и науки, Оганов напомнил, что не только его излюбленная наука, но и множество других областей знания были открыты глубоко религиозными людьми – священнослужителями, монахами и мирянами, поэтому Церковь по праву можно назвать «колыбелью современной науки».

Но современный ученый – может ли он совмещать религиозное и научное мировоззрения, не входят ли они в противоречие? Ведь метод науки предполагает отстраненное исследование объекта, подтвержденное опытом, и постоянное сомнение, а метод веры – иной: это вовлеченность в общение с Субъектом при полном доверии. Так сформулировал вопрос О. Котов. По мнению Артема Оганова, это просто разные способы познания мира, которые не противоречат друг другу, а дополняют. «Я – это я; нельзя сказать, что во мне половина – верующий, а половина – ученый. Как ученый я знаю, что критерий истины – опыт, эксперимент. Как верующий я ищу ответы на вопросы о том, как и зачем жить, что такое душа, любовь, истина. Неверующих людей нет, у каждого своя система верований», – сказал он.

Сам Оганов в юности был воинствующим атеистом, как вспоминает он себя. В 19 лет студент-отличник МГУ оказался в глубоком личностном кризисе: депрессия поставила его на грань самоубийства. Тут и произошла нежданная Встреча: во сне он будто родился заново и увидел Христа, идущего навстречу, – в том образе, который два года спустя обнаружил в католическом храме. «Каждой клеточкой тела я закричал: ‘Верю!’ – и почувствовал обновление, счастье, свободу. Бог пришел и меня спас», – рассказывал он о своем обращении, подчеркивая, что с этого момента у него уже не было «свободы не верить».

Дальше наступил момент вероисповедного самоопределения, и аналитический ум будущего ученого выбирал между католицизмом и православием. Профессор Оганов подробно рассказал о том, как это происходило: православие тогда, в начале 90-х, ассоциировалось у него с казаками в лампасах и с антисемитскими лозунгами и было отвергнуто, а история католицизма связывалась с кострами инквизиции, индульгенциями и крестовыми походами. Побеседовав с молодым католическим священником, который отверг это наследие темного прошлого, юный физик стал католиком. Но через некоторое время «чуть было не перестал быть католиком», оказавшись во время учебы в Лондоне в католическом общежитии и насмотревшись на нравы тамошних монахов.

Но главное – Оганов не перестал быть христианином, и в этом помогла встреча с «самым главным человеком в жизни», как называет ученый митрополита Сурожского Антония. Этот православный иерарх все свои проповеди посвящал опыту Встречи с Богом, изменившей его жизнь. Изменилась и жизнь молодого научного дарования Оганова: «Мир теперь перестал вращаться вокруг меня, я научился правильно жить: я понял, что в христианстве очень важен элемент прощения, я никому не желаю зла, я доверяю Богу и себе – и это здорово!» Он пояснил, что благодаря вере перестал «уничтожать себя и вести с собой войну, сражаясь с недостатками». Теперь эта «война» трансформировалась в «дружеское соревнование с самим собой вчерашним, за то, чтобы стать лучше».

Изменилось ли отношение к научным занятиям? Нет, разве появилось неизмеримо больше жизненных сил, чтобы заниматься наукой и двигаться дальше, продолжил ученый. А двигаться – это естественно, потому что человека, считает он, определяет не точка координат, а вектор его движения. Сам он хотел бы стать многодетным отцом (сейчас в семье четверо детей от года до 11 лет), которым гордятся дети, и ученым, который всё время ищет новое в науке, живя своими убеждениями. Как человек, склонный к парадоксальным утверждениям, Оганов называет себя «прожженным прагматиком», поясняя, что «самая прагматичная позиция – быть идеалистом». «Как идеалист я знаю, ради чего живу, а те, кто не знают, живут в полсилы, они – пешки, управляемые хаосом. Если хотите быть счастливыми прагматиками, будьте идеалистами», – обратился он к слушателям.

«Неправильный христианин» – это самоназвание Артема Оганова связано с тем, что он, по его словам, очень любит католическую службу, но у него, напряженно работающего ученого, организатора науки и преподавателя, нет сил каждое воскресенье бывать на Литургии. Отвечая на вопрос «Благовест-инфо» о религиозном воспитании в семье, он рассказал, что читает детям библейские истории, и дети проникаются красотой «прекрасного богатого языка Библии», а бывает, что и поплачут вместе с отцом над историей, например, Иосифа, преданного братьями. Супруга Артема исповедует иудаизм, поэтому в семье справляют и еврейскую Пасху (во время Седера глава семьи читает Агаду), и католическую. Все дети крещены, а мальчики еще и обрезаны. Оганова не удручает, что он, по его признанию, знает всего две церковные молитвы, наоборот – ему нравится разговаривать с Богом своими словами. «Бог идет навстречу людям, которые ищут правду и сомневается. Если вопросы будут честными, человек обязательно найдет ответы на них, просто не нужно притворяться, что мы всё знаем», – резюмировал гость «Покровских ворот».

Справка. Артём Ромаевич Оганов (род. 3 марта 1975) — российский кристаллограф-теоретик. Наиболее известен работами по созданию методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказания кристаллических структур. В 2014 году журналы «Русский репортёр» и «Эксперт» включили Оганова в список 100 наиболее влиятельных россиян, а журнал «Forbes» включил его в число «50 россиян, завоевавших мир». О своей позиции верующего ученого он подробно рассказал в программе «Парсуна» на канале «Спас».

Источник: Благовест-инфо