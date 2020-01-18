Неделя молитв о единстве христиан (18 – 25 января) в этом году посвящена мигрантам

Авторами пособия для экуменической молитвы в этом году стали мальтийцы, а темой – рассказ из Книги Деяний Святых Апостолов о радушном приёме апостола Павла и его спутников на этом острове. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Оказали нам немалое человеколюбие» (Деян 28,2): эта фраза из Книги Деяний Святых Апостолов была выбрана в качестве темы для Недели молитв о единстве христиан, которая в северном полушарии проводится с 18 по 25 января. В этом году пособие для Недели подготовили Церкви на Мальте. Мальтийская епископская конференция доверила эту работу священнику Эктору Счерри, который сформировал местную межконфессиональную группу для написания текста.

Отрывок из Книги Деяний Святых Апостолов, из которого заимствована тема для пособия, рассказывает о трудностях, с какими столкнулись Павел – находившийся в узах – и его спутники во время путешествия в Рим. Речь идет о драме переживаний человека перед лицом природной стихии ужасающей. 276 пассажиров корабля оказываются во власти морской бури. В этих обстоятельствах путешественники чувствуют себя потерянными, но затем спасаются, оказавшись на острове – Мальте. Гостеприимство местных жителей становится отражением единства всего человеческого рода.

Авторы пособия подчеркивают, что сегодня многие люди сталкиваются с теми же опасностями, связанными с морским путешествием. Они бегут от войны, от бедности и от природных катастроф. Их жизнь находится во власти неконтролируемых ими сил – не только природных, но и политических, экономических, человеческих. Равнодушие имеет множество ликов: это и те, кто продают отчаявшимся мигрантам место на ненадежном судне; те, кто решают не посылать за ними спасателей; кто не позволяют судам с беженцами пристать к берегу. Новозаветное повествование предлагает всем христианам совместно откликнуться на вызовы, связанные с миграцией, и сделать выбор: либо мы встаем на сторону безразличия, сливаясь с природной стихией, либо выбираем человечность и становимся свидетелями благого промысла Бога относительно каждого человека. Создатели пособия напоминают, что «добродетель гостеприимства в высшей степени необходима там, где речь идет о поиске единства между христианами». Эта добродетель побуждает нас быть более щедрыми к нуждающимся, подобно тем, кто оказал помощь Павлу и его спутникам. Жители острова не знали Христа, тем не менее они проявили «немалое человеколюбие», гласит библейский текст, и объединили в одной группе столь разных людей. «Наше христианское единство, – читаем на страницах пособия, – будет явлено не только через гостеприимство друг к другу, хотя и это важно, но и через любвеобильную встречу с теми, кто не разделяет нашего языка, нашей культуры и нашей веры».