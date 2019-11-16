Накануне своего визита в Таиланд Папа Франциск выступил с видеообращением к народу этой страны

Накануне своего Апостольского визита в Таиланд Папа Франциск записал видеообращение к тайскому народу, подчеркнув, что эта азиатская страна приложила все усилия для содействия гармонии и добрососедству. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«Я надеюсь, что мой визит поможет подчеркнуть значение межрелигиозного диалога, взаимопонимания и братского сотрудничества, особенно в служении бедным, наиболее нуждающимся и на служении миру». Такое пожелание выразил Папа Франциск в видеообращении к тайскому народу накануне своего Апостольского визита в Таиланд, который будет проходить с 20 по 23 ноября. «Я также надеюсь, — добил Святейший Отец, — укрепить наши узы дружбы со многими буддийскими братьями и сёстрами, которые красноречиво свидетельствуют о ценностях терпимости и гармонии, столь характерных для вашего народа».

Епископ Рима напоминает, что в ходе поездки в Таиланд он встретится с католической общиной этой страны, «чтобы укрепить её в вере». Таиланд «прилагает все усилия ради гармонии и мирного сосуществования не только для своего народа, но и для всего региона Юго-Восточной Азии. В этом мире, где слишком часто происходят разногласия, расколы и отчуждение, — поясняет Папа — эти начинания во имя единства, уважающего достоинство каждого человека, каждого мужчины, женщины и ребёнка, могут вдохновить людей доброй воли во всём мире на содействие великому и подлинному развитию нашей человеческой семьи в духе солидарности, справедливости и мира».