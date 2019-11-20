Начался Апостольский визит Папы Франциска в Таиланд и Японию

Вечером во вторник 19 ноября началась 32-я по счету зарубежная Апостольская поездка Папы Франциска. На этот раз Понтифик посещает две азиатские страны: Таиланд и Японию…



По традиции перед началом поездки Святейший Отец вверил себя опеке Божией Матери, помолившись в базилике Санта-Мария-Маджоре у иконы Salus Populi Romani. Традицией является и встреча Папы в этот день в Доме Святой Марфы с какой-либо из категорий социально уязвимых верных. На этот раз это была группа одиноких пожилых людей, попечение над которыми осуществляют монахини из Конгрегации Малых Сестер Бедных. Группу сопровождал Великий Элемозинарий Его Святейшества кардинал Конрад Краевский.



19 ноября около 19.15 по римскому времени «Airbus 330» компании «Alitalia» с Папой на борту вылетел из аэропорта Фьюмичино, взяв курс на столицу Таиланда Бангкок. Проведя в воздухе 11 часов и преодолев 9.5 тысяч километров над территориями Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Болгарии, Турции, Ирана, Афганистана, Пакистана, Индии и Мьянмы, Папский борт приземлился в аэропорту Бангкока 20 ноября в 12.00 местного времени (8.00 московского). В терминале военного аэропорта Предстоятеля Католической Церкви встретил член Коронного Совета. Церемония не предусматривала речей, а лишь обмен приветствиями между делегациями и марш почетного караула. Папу также приветствовали представители местного епископата и группа верующих. Из аэропорта Папа Франциск отправился в здание Апостольской нунциатуры, которое станет его резиденцией на всё время пребывания в стране. У дипломатического представительства Святейшего Отца встретила группа семинаристов, молодых монахинь и верных обоего пола из расположенного поблизости прихода, которые исполнили для высокого гостя национальный танец. Первый день пребывания Преемника Святого Петра в Таиланде будет посвящен отдыху и адаптации к новому часовому поясу, чье расхождение с римским составляет 6 часов. Вечером Понтифик отслужит Святую Мессу в часовне нунциатуры.



Рабочая программа Апостольского визита в Таиланд стартует в четверг 21 ноября. На 9 утра по местному времени намечена встреча Папы Франциска в Доме Правительства с премьер-министром страны, представителями властей, дипломатического корпуса и гражданского общества. Затем Понтифик посетит древний буддийский храм Ват Ратчабофит, где будет общаться с Верховным Патриархом тайских буддистов, и побывает в католическом госпитале Святого Людовика. Во второй половине дня он возглавит Святую Мессу под открытым небом на поле Национального стадиона.



По материалам Vatican News