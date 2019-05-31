Начался апостольский визит Папы Франциска в Румынию

Утром 31 мая началась 30-я по счету зарубежная апостольская поездка Папы Франциска. Святейший Отец прибыл в Бухарест в десять утра, где после приветственной церемонии встретился с президентом и с премьер-министром. В полдень Папа обратился с первой публичной речью — к румынским властям, общественным организациям и дипломатическому корпусу.



Поблагодарив за приглашение президента и премьер-министра, Папа тепло приветствовал Патриарха Румынской Православной Церкви Даниила, митрополитов и епископов — членов Священного Синода, а также духовенство и всех верных Католической Церкви: «Я приехал, чтобы утвердить их в вере и ободрить на жизненном пути и на пути христианского свидетельства», — пояснил Папа Франциск.



Уже тридцать лет прошло с того момента, как Румыния освободилась от «режима, подавлявшего гражданскую и религиозную свободу», и теперь страна продвигает «демократический проект», сделав значительные шаги вперед, отметил Папа. В то же время несколько миллионов румын эмигрировали, что не только ухудшило качество жизни во многих населенных пунктах, но и «ослабило богатые культурные и духовные корни». Папа призвал румынских граждан строить «инклюзивное общество, в котором каждый, предлагая свои способности и умения, посредством качественное образования и креативного труда» может быть участником созидания общего блага. В таком обществе «самые слабые, бедные и последние не считаются нежелательными, но являются гражданами и братьями, полноценно вовлеченными в общественную жизнь». Более того: именно забота о последних является индикатором по-настоящему цивилизованного общества, подчеркнул Папа Франциск и пожелал Румынии ставить в центр внимания человеческую личность и ее неотъемлемые права и – наряду с экономическим развитием – «развивать душу народа». Христианские Церкви – пояснил Епископ Рима – «могут помочь вновь обрести и поддерживать биение сердца, из которого исходит политическое и социальное действие, основанное на достоинстве человеческой личности». В частности, Католическая Церковь «желает внести свой вклад в созидание общества, хочет быть знаком гармонии и надежды на единство». Церковь «намерена сотрудничать с властями, с другими Церквами и со всеми людьми доброй воли», — подчеркнул Папа, добавив, что католическая община – «не чужая, но она в полной мере разделяет дух нации».



Источник: Vatican News