На Синоде епископов по Амазонии: Церковь призвана защищать права коренных народов

На Синоде епископов по Амазонии: Церковь призвана защищать права коренных народов

Октябрь 15, 2019

Вторая из трех недель Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященная амазонскому региону, началась с девятого пленарного заседания (генеральной конгрегации) 14 октября. В зале заседаний присутствовало 179 Отцов Синода, которые вместе с Папой Франциском и другими участниками вознесли молитву за Эквадор, где не утихают народные волнения.

Уменьшение численности монашеских конгрегаций, вызовы воспитания помощников и сотрудников пастырей, важность основательной катехизации и введения полноценного катехумената, необходимость того, чтобы голос Церкви в защиту прав человека звучал и был слышен на международной арене, вызовы информационной эпохи, обеспечение продовольственной безопасности – эти и другие темы были подняты на утреннем заседании. В частности, говорилось о том, что Литургия должна как можно больше соответствовать местной культуре, это должна быть своего рода «индейская литургия». Было указано на желательность усиления роли дипломатических представительств Святого Престола в том, что касается зашиты прав коренных народов. Церковь также может способствовать внедрению и распространению эффективных экономических моделей. Прозвучал призыв к солидарности, которую высокоразвитые страны обязан проявлять по отношению к развивающимся. Серьезным вызовом является тема «продовольственного суверенитета». Отмечено, что каждый народ имеет право выбирать, что и как ему выращивать и как обеспечивать доступ к пищевым ресурсам, относясь при этом максимально бережно к экосистеме.

В свете того, что регион Амазонии является мультиэтническим, мультикультурным и мультирелигиозным, где «немало зерен Божьего слова» уже проросли и приносят плод, было высказано поощрение созданию системы церковной коммуникации, объединяющей людей, в частности, учитывая расстояния и трудности в перемещении. Вместе с тем, следует обучать население критически анализировать информацию, разоблачая любые формы манипуляции, искажений и очковтирательства.

Неоднократно было подчеркнуто, что для успешной евангелизации епископам и священникам необходима помощь активных и прошедших надлежащую формацию мирян: аниматоров, катехизаторов, чтецов, волонтеров благотворительных учреждений. Отмечено, что под руководством Святого Духа, вместе с Преемником Святого Петра, Церковь призвана без ложного страха еще раз хорошо подумать о теме священства и распознать истинную волю Божию, касающуюся некоторых ее деликатных аспектов. Было также предложено распространять среди индейских народов институт постоянного диаконата и даже институт диаконис, которые через служение Слова Божия помогали бы коренным народам лучше понимать Священное Писание.

По материалам Vatican News

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