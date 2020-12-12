На площади Святого Петра засияла рождественская елка

На площади Святого Петра засияла рождественская елка

Декабрь 12, 2020

С соблюдением мер безопасности и с ограниченным количеством участников в Ватикане состоялась церемония инаугурации нынешних рождественских атрибутов.

Вечером, 11 декабря 2020, на площади Святого Петра в Ватикане состоялась церемония зажжения праздничной иллюминации на рождественской елке и керамического вертепа.

Торжественная церемония, в которой из-за ограничительных мер приняло гораздо меньше участников, чем обычно, началась с гимна Ватикана в исполнении оркестра жандармерии.

Мероприятие открыл кардинал , Президент губернаторства Государства  Града Ватикан. Затем выступили дарители нынешних рождественских символов.

Несколько необычную художественную композицию керамического вертепа, изготовленного в местности Кастелли в центральноиталийском местечке Абруццо представили епископ епархии Терамо-Атри монсеньор Лоренцо Леуцци и губернатор региона Марко Марсилио.

Вице-президент Епископской Конференции Словении архиепископ Алоизий Цвикл и министр иностранных дел Словении также представили красавицу-ель из местности Кочевье — этот подарок для Ватикана был сделан в контексте празднования 30-летия независимости страны.

Два рождественских символа дополнила еще одна необычная деталь. Во время инаугурации особым образом были подсвечены фигуры Святого Семейства, входящие в расположенную на площади Святого Петра скульптурную композицию канадского художника Тимоти Шмальца, посвященную мигрантам. Это было сделано, чтобы напомнить: Младенец Иисус вместе с Девой Марией и её мужем Иосифом тоже были мигрантами, бежавшими от Ирода ради своего спасения.

Напомним, что традицию устанавливать ель и на площади Святого Петра ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II. Нынешняя Рождественская композиция простоит до окончания праздников 10 января будущего года.

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