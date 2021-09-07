На открытии Международного Евхаристического Конгресса со словом проповеди выступил кардинал Анджело Баньяско

Как мы уже сообщали, в воскресенье 5 сентября в Будапеште начал работу 52-й Международный Евхаристический Конгресс. Он должен был состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 был отложен. Всемирный форум под девизом «Все мои источники в Тебе» открылся Святой Мессой под предстоятельством примаса Венгрии кардинала Петера Эрдё (на ней более 1200 детей приступили к своему Первому Святому Причастию), а завершится он в воскресенье 12 сентября торжественной Святой Мессой, которую лично возглавит Папа Франциск: именно в этот день Преемник Святого Петра начнёт свою 34-ю Апостольскую поездку, посещая на этот раз Венгрию и Словакию. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На открытии Конгресса к верным обратился со словом приветствия президент Совета епископских конференций Европы кардинал Анджело Баньяско. Иерарх подчеркнул, что «Господь пребывает вместе с нами в Пресвятой Евхаристии; Он не оставляет в одиночестве ни Церковь, ни народы, ни всё человечество». Кардинал приветствовал делегатов Восточных Церквей, с которыми католики сотрудничают и вместе молятся о христианском единстве, дабы «наше свидетельство было достоверным».

В проповеди на Святой Мессе, отслуженной на площади Героев в Будапеште, кардинал Баньяско отметил, что праздничный звон колоколов «образует хор, стремящийся охватить всё человечество». Им созвучен голос христиан, который возносится из сердца народов Европы и перекликается с многовековым голосом Церкви. Из крови мучеников он черпает силы, чтобы возвещать Иисуса и всегда помнить, что «свет Христа пылает в Церкви, несмотря на все ограничения и тени её детей». Этот голос – «подобно парусу, развёрнутому дыханием Святого Духа» – провозглашает великую истину каждому нашему современнику: «Ты не одинок во враждебной вселенной, ты не одинок перед чудесной тайной жизни, ты не один со своей жаждой свободы и вечности. Где бы ты ни был, Бог видит тебя и взирает на тебя с любовью; ты – не сирота, ибо твой Отец – Бог; ты стоишь Крови Иисуса, Искупителя мира и Хлеба вечной жизни. Не бойся: Бог не умер, Евхаристия преодолевает любое одиночество, любое расстояние и безразличие». Церковь, отметил иерарх, не может молчать, и её невозможно заставить молчать – она призвана «просвещать лицо каждого человека сиянием воскресшего Христа».



Говоря о детях, которые недавно приступили к своему Первому Святому Причастию и таинству Миропомазания, кардинал Баньяско подчеркнул простоту их сердец, коими они приняли Иисуса, Друга, Который никогда не предаст. Ученикам католических школ иерарх напомнил, что вера и разум идут рука об руку: «Бог – не соперник вашей свободы, вера – не ряд запретов, а великое согласие на радость, даже когда она требует усилий, потому что любовь – это серьёзно». Юные христиане всегда должны помнить, что Церковь нуждается в молодёжи и в её энтузиазме, а молодёжи нужен Христос. Всё быстро стареет, но Бог всегда молод; Церковь – это подлинная юность мира, ибо она хранит Таинство Тела Христова. «Так пусть же Евхаристия станет центром ваших дней», – призвал молодёжь кардинал Баньяско.

Кардинал обратился и к священникам – «утренним стражам, живому присутствию Церкви Матери и Наставницы». Католическая Церковь благодарна им за то, что они являются «глашатаями Божьей любви, пророками Святого Духа на перекрестках материального мира, наследниками живой Традиции и предвестниками будущего в потерянном мире». «Церковь, – отметил кардинал Баньяско, – не гарантирует вам спокойствия, но повторяет вместе с Христом: ‘Не бойтесь’».

Президент Совета епископских конференций Европы обратился ко всем, кто страдает, сгибаясь под бременем креста; кто проливает слезы и гоним за правду; кто лишен права голоса и вынужден жить на чужбине. Кардинал призвал всех их не терять мужества, ибо Господь живёт в сердцах тех, кто приближается к Нему: «У Церкви нет иного имени для провозглашения и поклонения: это Иисус Христос. Его лик – это Евангелие, Его присутствие – это Евхаристия».