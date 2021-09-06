В Будапеште стартовал Международный Евхаристический Конгресс

Святой Мессой под предстоятельством кардинала Анжело Багнаско в Будапеште начался 52-й Международный Евхаристический Конгресс, собравший представителей Поместных Церквей со всего мира с целью воздать должное поклонение Пресвятым Дарам, через которые осуществляется присутствие Бога на земле среди Его народа. Девизом форума стали слова из 87-го псалма: «Все мои источники в Тебе».

Церемонию закрытия Конгресса посетит Папа Франциск: он упомянул об этом, как и о предстоящем визите в Словакию, в своем слове после молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 5 сентября. «В следующее воскресенье я поеду в Будапешт на закрытие Международного Евхаристического Конгресса, – сказал Святейший Отец. – Потом мое паломничество продолжится в Словакии: там я проведу несколько дней, а закончу свое путешествие в среду 15 сентября участием в праздновании в честь Матери Божией Скорбящей – небесной покровительницы этой страны. Все эти дни будут отмечены адорацией и молитвой в самом сердце Европы. Я благодарю всех тех, кто подготовил этот мой визит; я приветствую всех тех, кто ждет меня и с кем я горячо желаю встретиться. Я прошу всех вас сопровождать меня в моем паломничестве молитвой и вверяю свои визиты заступничеству многих бесстрашных исповедников веры, которые в ситуации враждебности и гонений давали в этих странах свидетельство Евангелию. Так пусть же они помогут также и нынешней Европе засвидетельствовать не только словами, но прежде всего делами, делами милосердия и гостеприимства, Благую Весть любящего нас и спасающего нас Господа».

Накануне начала Конгресса венгерские католические епархии пригласили на благотворительную трапезу порядка 5 тысяч нуждающихся. В трапезе любви на площади Иоанна Павла II в Будапеште приняли участие, в числе прочих, Примас Венгрии кардинал Петер Эрдё и представители властей. Гостям было предложено венгерское национальное блюдо — говяжий гуляш, а также специальные «пирожные Конгресса», приготовленные лучшими венгерскими кулинарами. Общая трапеза с самыми бедными и одинокими людьми была формой свидетельства, актуализирующего любовь Иисуса, пребывающего с нами под видом Хлеба.

В повестку Евхаристического Конгресса кроме богослужений и адораций входят посвященные тем или иным вопросам церковного свидетельства конференции, а также культурные мероприятия. В рамках Конгресса будет отслужена Месса на используемом в Европе диалекте цыганского языка.

По материалам Vatican News