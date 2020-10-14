Московских старшеклассников переведут на дистанционное обучение

В Москве учеников с 6-го по 11-й класс отправляют на дистант. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Школьники будут учиться дистанционно 2 недели с 19 октября. Ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме.

— Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу, — объяснил свое решение мэр Москвы.

Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, не будут работать до 1 ноября. Аналогичные меры рекомендовано принять негосударственным образовательным организациям.

Также планируется новая мера для учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями. Через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Уроки будут вести студенты и выпускники педагогических вузов, а опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме.

Помимо этого, в Москве действуют перчаточный и масочный режимы, работодатели должны были перевести 30% сотрудников на удаленку, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости.

В Новосибирской области рекомендовано руководителям предприятий перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет. Помимо этого, всем пожилым жителям региона нужно придерживаться режима самоизоляции, ограничив круг контактов. Решение приняло правительство Новосибирской области на заседании оперативного штаба 13 октября.

По данным Оперативного штаба на утро 14 октября в регионе выявлено 14 439 случаев COVID-19 (+120 за минувшие сутки), в том числе у 891 ребенка. В больницах региона находится 3890 пациентов с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом.