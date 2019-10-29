Монотеистические религии о защите жизни на ее последнем этапе

В Ватикане обнародовано Совместное заявление представителей монотеистических авраамических религий о проблемах завершающего этапа жизни, в котором отмечается, что эвтаназия и ассистированное самоубийство являются неприемлимыми сами по себе, а потому абсолютно недопустимыми с моральной и религиозной точки зрения.

«Нравственные, религиозные, социальные и правовые аспекты обхождения с умирающим пациентом относятся к числу наиболее тяжелых и самых обсуждаемых тем современной медицины. Ими порожлены интенсивные интеллектуальные дискуссии, часто сопровождающиеся повышенным эмоциональным зарядом, им посвящено изрядное количество публикаций в различных культурных средах и сообществах». С этих слов начинается Совместная декларация монотеистических авраамических религий о проблемах завершающего этапа жизни, обнародованная 28 октября 2019 года, идея которой принадлежит раввину Штайнбергу и Папе Франциску. Текст Декларации обработала Объединенная межрелигиозная группа под руководством Папской Академии жизни.



Среди факторов, приведших в последние годы к обострению проблем, связанных с решениями относительно завершающего этапа человеческой жизни, авторы документа выделяют: 1) научно-технический прогресс, который способствовал продлению жизни; 2) тот факт, что большинство людей в экономически развитых странах умирает в больницах, в чуждой для них среде и в окружении чужих людей; 3) приобщение значительного числа различных «узких специалистов» к попечению об умирающих пациентах, а также 4) заинтересованность этой темой со стороны медиа, правовой системы и общества в целом.



В Декларации отмечается, что контроверсии, связанные с попечением об умирающих пациентах, имеют, прежде всего, не медицинский или научный, а, скорее, социальный, этический, религиозный, правовой и культурный характер. «Врачи принимают решение на основе фактов, – читаем мы в документе, – зато большинство решений, касающихся умирающих пациентов, продиктованы по своей природе не медицинско-научными соображениями, а, скорее, основываются на личных ценностях и морали». Поэтому забота об умирающем человеке со стороны его семьи и медицинских работников в контексте динамично меняющихся общественных норм является непростой задачей. Авторы подчеркивают, что принципы и практики монотеистических авраамических религий, а особенно принятое в их дискурсе понимание должного баланса между конфликтующими ценностями, не всегда отвечают современным светским гуманистическим ценностям и практикам. Для того, чтобы избежать недоразумений, авторы Декларации дают определение того, кто есть умирающий. Речь в данном случае идет о человеке, который страдает от смертельного, неизлечимого и необратимого заболевания, на этапе, когда смерть, по всей вероятности, наступит в течение нескольких месяцев вследствие основного заболевания или связанных с ним напрямую осложнений, несмотря на предпринимаемые в рамках возможного диагностические и терапевтические усилия. Осветив некоторые из важных вопросов, касающихся опеки над умирающими пациентами, представители трех монотеистических авраамических религий сформулировали итоговые тезисы, касающиеся заключительного этапа жизни:



— Эвтаназия и ассистированное самоубийство являются неприемлимыми сами по себе, а потому абсолютно недопустимыми с моральной и религиозной точки зрения. Они должны быть запрещены без всяких исключений. Категорически запрещается любое давление на умирающих пациентов, чтобы убедить их завершить свою жизнь активными и сознательными действиями.

— Никакого медицинского работника нельзя принуждать или подвергать давлению, чтобы он прямо или косвенно способствовал сознательной и намеренной смерти пациента через самоубийство или любую форму эвтаназии, особенно если это противоречит религиозным убеждениям данного медицинского работника. Общепринятым на протяжении уже длительного времени является уважительное отношение к отказу человека от совершения действий, противоречащих его совести и нравственным ценностям, даже если эти действия являются легальными с точки зрения действующего законодательства или поддерживаются определенными группами граждан. Личные убеждения относительно вопросов жизни и смерти, безусловно, относятся к категории таких продиктованных свободой совести прав, которые обязаны быть признаны.

— Мы одобряем и поддерживаем соответствующую признанным критериям и профессиональную паллиативную опеку для всех нуждающихся в ней и во всех обстоятельствах. Даже в том случае, если дальнейшие усилия, направленные на предотвращение смерти, кажутся необоснованно обременительными, мы морально и религиозно обязаны обеспечить удобство, эффективное облегчение боли и прочих болезненных симптомов, присутствие, заботу и духовную поддержку умирающему пациенту и его семье.

— Мы одобряем законы и политику, которые защищают права и достоинство умирающего пациента, способствующие отказу от эвтаназии и обеспечению паллиативной помощи.

— Мы, как общество, обязаны делать всё необходимое, чтобы желание пациентов не становиться обузой не внушало им чувство ненужности и, как следствие, утрату сознания ценности и достоинства их жизни, заслуживающей быть всячески хранимой и поддерживаемой вплоть до ее естественного завершения.

— Все медицинские работники обязаны создавать условия для обеспечения религиозной поддержки тем, кто просит о ней в высказанной или предполагаемой форме.

— Мы обязуемся использовать свои знания и результаты научных исследований для формирования такой политики, которая способствовала бы осуществлению социально-эмоциональной, физической и духовной опеке над умирающими, предоставляя максимально возможную информацию и поддержку тем, кто сталкивается с тяжелой болезнью и смертью.

— Мы обязуемся привлекать наши религиозные сообщества к изучению вопросов биоэтики, касающихся умирающих пациентов, а также ознакомить их с методами чуткого сопровождения тех, кто страждет и умирает.

— Мы обязуемся повышать уровень осведомленности общественности о возможностях паллиативной опеки посредством образовательных программ и предоставления материалов по уходу за страждущими и умирающими.

— Мы обязуемся обеспечить поддержку семье и родным умирающих пациентов.

— Мы призываем всех ответственных за политические стратегии и всех медицинских работников ознакомиться с этой всеобъемлющей перспективой, продиктованной учением монотеистических авраамических религий, дабы обеспечить максимально эффективную помощь умирающим пациентам и их семьям, придерживающимся моральных норм и указаний традиционно исповедуемых ими религий.

— Мы обязуемся привлекать к нашей работе представителей других религий и всех людей доброй воли.



По материалам Vatican News