Итальянские епископы выступают против нового закона об эвтаназии
Президиум Итальянской епископской конференции провёл заседание в Риме, выступив с заявлением по поводу новых законодательных инициатив по вопросу «конца жизни».
В частности, итальянский епископат обеспокоен некоторыми региональными законами: на днях одна из областей Италии – Тоскана – одобрила закон о «самоубийстве при врачебном содействии».
Иерархи напоминают, что «первостепенной задачей гражданского общества и здравоохранения является уход и лечение, а не приближение смерти».
Содействовать наступлению кончины прямым образом или косвенно – это радикальное отрицание ценности человеческой личности. Это также противоречит целям самого государства и медицинской профессии, отмечают епископы, призывая «не делать из этого вопрос позиций», но глубоко задуматься об основаниях прогресса и достоинства человека.
Итальянские иерархи выражают надежду, что нормативные акты на национальном уровне «будут наилучшим образом защищать жизнь, продвигать сопровождение и уход в болезни, поддерживать семьи в страданиях».
Кроме того, отмечают епископы, законы в сфере паллиативного ухода еще не были полностью приведены в действие. Этот уход должен быть гарантирован всем и предоставляться в равной мере во всех регионах Италии. Именно паллиативный уход «является конкретной практикой облегчения страданий и обеспечения достоинства до самого конца, а не только наивысшим выражением любви к ближнему».
«В том, что касается жизни, не может быть поляризаций или “игры на понижение”. Достоинство не заканчивается с болезнью или когда уменьшается трудоспособность. Речь идет не об упорстве, а о том, чтобы не утратить человечности», — подчеркивает руководство итальянского епископата.
Источник: русская служба Vatican News
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