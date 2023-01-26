Монография о книгоиздательской деятельности доктора Гааза представлена в Москве

Новые грани мировоззрения и деятельности московского медика-филантропа Фридриха Йозефа (Федора Петровича) Гааза (1780–1853) раскрывает книга доктора исторических наук Ильи Семененко-Басина «Доктор Гааз и христианская книга», которая была представлена 24 января в Культурном центре «Покровские ворота». Монография посвящена книгоиздательским инициативам доктора Гааза, направленным на реализацию основной задачи тюремной благотворительности — воспитание и социализацию арестантов, обучение их грамоте, приобщение к христианской вере. На вечере прозвучали сообщения об истоках духовности «святого доктора».

Автор рассказал, что отправной точкой для разработки темы стало случайное обнаружение им в архиве латиноязычного письма Гааза церковному цензору, протоиерею Феодору Голубинскому (его перевод публикуется в приложении). Сам по себе этот факт уже озадачил исследователя: почему католик Гааз пишет православному цензору? В письме речь шла об издании книжки для тюремщиков и заключенных, и с этой инициативы медика-филантропа началась работа историка над документами из пятнадцати архивных фондов, хранящихся в восьми различных российских архивохранилищах. В результате получилась реконструкция книгоиздательских начинаний Гааза, а это, в свою очередь, приоткрывает «аспекты его личностной формации», уточняет некоторые факты биографии и оценки его общественной деятельности. В частности, автору удалось раскрыть масштаб просветительской деятельности Тюремного комитета, в котором состоял Гааз: огромные суммы выделялись на закупку книг для раздачи заключенным, в их числе – несколько изданий «А.Б.В. Азбуки христианского благонравия», «Молитва заключенного в темнице», составленная митрополитом Филаретом (Дроздовым), «Краткое христианское нравоучение» и т.д.

Как отмечает автор, в своих попытках воспитать арестантов, обучить их грамоте, оказать им врачебную помощь Гааз применял методы британских благотворителей. Его деятельность была близка активному социальному служению католиков-мирян во Франции. Идеи немецкого католического Просвещения оказали на Гааза большое влияние. Особое внимание он уделял чтению произведений святого XVI века Франциска Сальского: пытался издать в России на французском языке его «Различные письма к людям, живущим в миру», хранил у себя дома частицу его мощей, использовал аргументацию от Франциска Сальского в полемике с Шеллингом.

«Св. Франциск Сальский глубоко повлиял на духовность доктора Гааза и всю его жизнь», – сказал архиепископ Павел Пецци, ординарий Архиепархии Матери Божией в Москве, отметив знаменательное совпадение – именно 24 декабря, в день презентации, в Католической Церкви поминают этого святого. Архиепископ подробно рассказал о жизни св. Франциска Сальского, подчеркивая те моменты, которые, как он предполагает, были важны для Гааза: это «открытие» Франциска об активности мирян (прежде будущее католичества связывали в основном с монастырями); особое внимание святого к служению бедным и отверженным и основание им женского ордена для этого служения (что было «абсолютным новаторством для своего времени»); это мирная реакция святого на жестокие, вплоть до покушения, нападки кальвинистов («он учился побеждать любовью»); это забота о религиозном просвещении народа. Все это и даже такие детали, как использование Франциском «наглядных пособий» для проповеди – плакатов, листовок, наверняка было глубоко усвоено Гаазом, считает архиепископ Пецци.

Возможно, общим для Гааза и св. Франциска можно считать и то, что оба они родились и выросли в «пограничных областях»: Франциск в Савойе, а Гааз в Мюнстерайфеле, в Рейнской области. Такое происхождение, полагает архиепископ Пецци, имеет значение для формирования открытого характера.

«Гений места», безусловно, влияет на «духовно чуткого человека», согласен игумен Петр (Мещеринов), посвятивший свое сообщение духовному становлению Фридриха Гааза. Он подчеркнул, что будущий «святой доктор» вырос на поликонфессиональной земле: при доминировании католицизма, значительном влиянии немецких мистиков XII –XIII вв., здесь укоренилось лютеранство и реформатство. «И именно для этой локации был свойственен важный феномен – нижнерейнский пиетизм с его сочетанием духовности и медицины», который, возможно, был знаком Гаазу (выступавший имеет в виду прежде всего Герхарда Терстегена).

Для католических учебных заведений, где учился Гааз, были характерны «глубочайшие традиции благотворительности», а Гёттингентский университет – это очаг немецкого Просвещения, которое, в отличие от французского Просвещения, было «вполне теистическим», что не противоречило гуманистическим идеалам. Еще одно важное влияние упомянул о. Петр – это преобладание «баварского пиетизма» в среде католического духовенства в России в первой четверти XIX в. Гааз, не раз посещавший Санкт-Петербург, не мог не познакомиться с ярким его представителем о. Иоганном Госснером, настоятелем собора св. Екатерины, полагает выступавший.

Он отметил, что все эти факторы, вероятно, и сформировали своего рода «протоэкуменизм» Гааза. Семененко-Басин пишет об этом так: «В книгоиздательских проектах и в деле распространения книг сказалось присущее Гаазу экуменическое чувство. Этот своеобразный протоэкуменизм обусловлен личной христианской верой Гааза, открытым мышлением ученого, воздействием Католического Просвещения, наконец, общей атмосферой александровского царствования, в которую медик-филантроп окунулся по приезде в Россию».

На вечере, посвященном Гаазу, закономерно возник вопрос о том, как продвигается подготовка его беатификации, епархиальная стадия которой была завершена еще в 2018 г. Архиепископ Пецци ответил, что «почти готово» досье, которое будет передано в ватиканскую конгрегацию по делам святых, а также ожидается документальное подтверждение чуда исцеления человека, обратившегося с молитвой к «святому доктору» (такое чудо является необходимым условием прославления).

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»