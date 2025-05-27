В Петербурге отметили престольный праздник семинарии и объявили о новых назначениях

24 мая в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге отпраздновали престольный праздник Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов». Торжественную Святую Мессу возглавил Архиепископ Павел Пецци в сослужении со вспомогательным епископом Николаем Дубининым, ректором семинарии монс. Сергеем Тимашовым, преподавателями семинарии и священниками из разных городов Архиепархии Божией Матери в Москве.

Также в рамках богослужения отпраздновали 25-летие рукоположения сразу семи пресвитеров, несущих служение в нашей епархии: владыки Николая Дубинина, о. Константина Передерия, о. Сергея Альхименка, о. Владимира Кабака, о. Игоря Чабанова, о. Исмаэля Барроса и о. Томаша Ортманна. Восьмой юбиляр – отец Чеслав Адамович – празднует эту годовщину уже на Небесах.

В начале проповеди владыка Павел напомнил, что мы называем Марию Царицей Апостолов, но также она является матерью великого Царя: «Царь – это Иисус Христос на Кресте. Крест – это Его престол, с которого Он царствует», – сказал епископ.

«Апостолы – это те, кто был призван. Но призвание касается не только их. Оно не прекращается оттого, что Пётр предал Иисуса. Призвание остается вечно. Почему Дон Бернардо выбрал Марию – Царицу Апостолов покровительницей этой семинарии и всех призваний?» – спросил епископ. – «Потому что Иисус зовёт каждого из нас. Это главное в призвании к священству. Когда священники (и семинаристы) забывают, что они призваны несмотря ни на что, тогда начинаются все проблемы. Потому что ни один кризис, ни один грех не может отменить это призвание. Если мы помним об этом, перед нами открывается чудо преодоления наших слабостей. Или, что ещё более чудесно, наше зло преображается в возможность для проявления Божьего милосердия».

В завершение Святой Мессы Архиепископ напомнил о том, что в этом году истекает срок полномочий текущего руководства семинарии, и от всего сердца поблагодарил священников за это служение, прежде всего – ректора монсеньора Сергея Тимашова, который провел семинарию через последние непростые три года.

Затем владыка объявил о новых назначениях, вступающих в силу с нового учебного года. Ректором семинарии и директором Богословского института святого Иоанна Златоуста назначен свящ. Якуб Блащишин, SVD, воспитателем семинаристов – свящ. Томаш Ортманн, SJ, а духовным отцом Семинарии – свящ. Себастьян Прието Силва, SJ.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото: Михаил Фатеев / GAUDETE