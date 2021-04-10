Молодой Бергольо: «поклоняющийся в ночи»

В письме на испанском языке, направленном католическому еженедельнику «Alfa y Omega», Папа Франциск вспоминает о ночных молебнах, которые он проводил вместе со своим братом в 1950-х годах в базилике Пресвятого Таинства в Буэнос-Айресе.

«Я был тронут», — пишет Папа Франциск в письме журналу «Alfa y Omega», говоря о ксерокопии старой тетради, которую ему прислали из архива базилики Пресвятого Таинства в Буэнос-Айресе. В формуляре были записаны имена «поклоняющихся в ночи», то есть прихожан, которые с 9 вечера сменяли друг друга в постоянной молитве перед Пресвятыми Дарами: такие молебны совершались в аргентинской базилике с 1917 года. В списке молящихся указаны имена Хорхе Марио Бергольо и его брата Оскара: молодые люди участвовали в ночных поклонениях с 1954 по 1955 год, а их духовный опыт был глубоко связан с личностью провинциального настоятеля Конгрегации священников Святых Даров о. Хосе Аристи. Иеромонах проводил бесконечные часы в конфессионале, исповедуя кающихся; он был человеком подлинного милосердия, любимой и ключевой фигурой для будущего Папы Римского.

Субботние молитвы

Venite adoremus («Придите, поклонимся»): эту фразу Папа Франциск вспоминает с большим волнением. Ночные молельщики произносили её, чтобы разбудить своего сменщика. Еженедельник «Alfa y Omega» пишет: из своего дома во Флоресе, на окраине Буэнос-Айреса, молодой Хорхе ездил на автобусе в центр города. Там – в базилике Пресвятого Таинства – он проводил в молитве многие субботние вечера. «Поклонение начиналось около девяти вечера, после проповеди о. Аристи», – вспоминает в письме Папа Франциск. Пламя призвания уже в нём горело, но, по его же словам, это была «нормальная христианская жизнь». Затем пришёл опыт ночных поклонений, произведя на юношу неизгладимое впечатление.

Этот крест не должен уйти под землю

Когда в 1996 году о. Аристи умер во время пасхального бдения, монсеньор Бергольо, тогдашний вспомогательный епископ, спустился в склеп базилики к телу священника и, возлагая цветы, совершил почти импульсивный жест. Папа вспоминает: «Я взялся за крестик чёток Розария и с небольшим усилием выхватил их. В тот момент я смотрел на священника и говорил: ‘Дай мне половину твоего милосердия’. Я ощутил некую силу, которая придала мне смелость сделать это». Единственным свидетелем того жеста, пишет журнал, был священник-сакраментинец Андрес Таборда; иеромонах вспоминает об услышанных тогда словах Бергольо: «Он был моим духовником. С чётками в руке он отпустил вину очень многим грешникам, и теперь он не может забрать этот розарий с собой под землю».

Чётки в кармане, которого нет

Журнал также сообщает об истории, связанной с мирянином Диего Видалем, который в течение многих лет организовывал ночные поклонения в базилике. Диего рассказал о встрече с будущим Папой: «На евхаристическом конгрессе в провинции, далёкой от Буэнос-Айреса, тогдашний архиепископ проходил мимо меня, и я спросил его, знал ли он отца Аристи. Он сразу же остановился, ответил: ‘Знал ли я его?’ – и достал из рясы священнические чётки». С тех пор для епископа и кардинала Бергольо, а сегодня Папы Франциска, розарий отца Аристи является неразлучным спутником. «Я положил его сюда, в карман», – пишет далее Святейший Отец:

«На рубашках Папы Римского нет карманов, но я всегда ношу с собой маленький мешочек из ткани; с тех пор и по сей день моя рука всегда здесь. Я чувствую благодать! Пример милосердного священника, который приближается к ранам, приносит большую пользу».

Алессандро Де Каролис и Бенедетта Капелли

Источник: Vatican News