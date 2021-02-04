Митрополит Иларион: визит Папы Римского в Россию на повестке не стоит

Визит Папы Римского Франциска в Россию не стоит на повестке отношений Русской Православной (РПЦ) и Римско-Католической Церквей. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил в интервью сербской газете «Вечерние новости», текст которого приводит во вторник сайт Русской Православной Церкви.

«В настоящее время вопрос визита Папы Франциска в Россию не стоит на повестке двухсторонних отношений [РПЦ и Святого Престола]», – сказал митрополит. Он отметил, что нынешний Понтифик, как и его предшественники, уже посещал ряд государств, входящих в зону канонической ответственности РПЦ. «Каждый раз этот вопрос прорабатывается с учетом специфических обстоятельств конкретных стран. Важно учитывать, что первостепенное значение здесь имеет сохранение подчас хрупких и деликатных межконфессиональных балансов», – подчеркнул он.

Первая в истории встреча главы Римско-Католической Церкви и предстоятеля РПЦ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась на Кубе в аэропорту Гаваны 12 февраля 2016 года. По ее итогам была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношениям между Церквами и проблемам ценностей современного общества, сообщает ТАСС.