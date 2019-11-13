МИД Армении о теракте в сирийском Дейр-эз-Зор: международное сообщество должно решительно осудить преследования и убийства

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с терактом в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которого погибли священнослужители Армянской Католической Церкви: «Строго осуждаем террористический акт в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого были жестоко убиты настоятель армянской католической церкви в Камышлы, иерей Овсеп Петоян и его отец – иерей Абрахам Петоян, а дьякон церкви получил ранения», — отмечается в заявлении.

Жизнь священнослужителей прервалась в момент, когда они несли службу в измученной войной общине Дейр-эз-Зора. По различным источникам, ответственность за убийство священнослужителей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Проводимая в последние месяцы на северо-востоке Сирии военная экспансия и активизировавшаяся в результате этого террористическая деятельность делают особо уязвимыми гражданское население, в том числе, национальные и религиозные меньшинства. Продолжающиеся на почве идентичности преследования и убийства должны удостоится решительного осуждения со стороны международного сообщества.

«Выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку родным погибших, армянской католической общине Сирии и всему армянству Сирии, желая сил, стойкости и крепости духа», — отмечается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

Источник: НОВОСТИ-АРМЕНИЯ