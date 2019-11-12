В Сирии убиты два армянских католических священника

Два армяно-католических священника погибли в понедельник 11 ноября в Сирии, на востоке от Дейр-эз-Зора, находящегося под контролем сирийских курдов. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Священник Ибрагим Ханна Биду и его отец, также священник, Абраам Петоян, подверглись обстрелу из засады в то время, как ехали в автомобиле, направляясь в район Бусайры, чтобы проверить состояние одного из армянских храмов. Ответственность за обстрел взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ), сообщив в соцсетях об убийстве «двух христианских священников».