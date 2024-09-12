Международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения митрополита Никодима (Ротова), пройдет в СПбДА

Научный совет РАН «Роль религий в истории», Институт российской истории РАН, Учебный комитет Русской Православной Церкви, Санкт-Петербургская духовная академия и Российская академия образования приглашают к участию в научной конференции «Личность в истории Церкви: к 95-летию со дня рождения митрополита Никодима (Ротова)» светских и церковных ученых, исследователей, преподавателей духовных академий и семинарий, богословских и светских ВУЗов, информирует сайт ИРИ РАН.

Мероприятие состоится 15–17 октября 2024 года.

Организаторы рассматривают тему конференции в широком формате. Приветствуется и представляется актуальным обращение к персоналистскому контексту, роли и значению личности в истории Церкви, источниковому потенциалу эго-документов, когда судьбы отдельных выдающихся деятелей Русской Православной Церкви и их деятельность выступают средством исторического познания.

Научный форум будет посвящен вопросам, связанным с жизнью и наследием выдающегося архипастыря и богослова митрополита Никодима (Ротова; 1929-1978), а также межцерковным, межконфессиональным и церковно-государственным отношениям, истории церковной науки и образования в дореволюционную и советскую эпоху.

Предполагается совершение литии на Никольском кладбище в Санкт-Петербурге и организация культурной программы (с экскурсией в Великий Новгород).

Формат проведения конференции: очный, с возможностью дистанционного участия.

Место проведения: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 17. Санкт-Петербургская духовная академия.