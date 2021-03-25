Меркель взяла на себя ответственность за ошибку при решении о локдауне на Пасху

Решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, поскольку приведет к множеству проблем, заявила Ангела Меркель и попросила прощения у граждан.

Федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. На экстренном заседании в среду, 24 марта, власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы, заявила на пресс-конференции по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По сообщению издания DW, канцлер признала, что данное решение было ошибочным, поэтому она решила его отменить. Объявление двух дополнительных праздничных дней повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от него превышал бы полезный эффект, указала она.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», — подчеркнула она и попросила «прощения у всех граждан». Меркель добавила, что ей известно о том, что решение продлить пасхальные праздники вызвала дополнительную неуверенность у населения.

Ранее, в ночь с 22 на 23 марта, во время видеоконференции правительства ФРГ и премьер-министров федеральных земель было достигнуто соглашение объявить выходными днями Страстной четверг, отмечаемый в этом году 1 апреля, и Страстную (Великую) субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник — в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, «в течение пяти дней подряд будет действовать принцип «мы остаемся дома», — подчеркнула канцлер по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель. Тем самым было решено, что все магазины на этот срок прекратят работу. Исключение решено сделать только в субботу для продуктовых магазинов. Открытыми должны были остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

Теперь же это решение от 22/23 марта отменено.