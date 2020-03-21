Ливан: маронитские традиционалисты отказываются принимать Причастие в руку

Традиционалисты-марониты из Ливана категорически отказываются выполнять инструкцию церковного руководства, предписавшего принимать Причастие в руку, а не в рот. Экстренные меры были приняты в связи с эпидемией коронавируса, уже приведшему к гибели нескольких жителей «Страны Кедров». Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Маронитский епископ Джуббы, Сарбы и Джунии Поль Рухана выразил решительное возмущение в связи с тем, что «это простая превентивная мера… вызвала такой большой беспорядок». По словам иерарха, отказ выполнять инструкцию «стал знаменем для группы оппозиционеров, объединяющей монашествующих и мирян и выступающей якобы за защиту догматов и чистоту веры». «Повторяю: эта мера носит обязательный характер, не предполагающий никаких исключений ни под каким предлогом, поскольку вакцины от этого вируса не существует, – заявил епископ Рухана. – Сделать данную меру факультативной значит сорвать все превентивные меры, которые являются острой необходимостью».

Как отмечет ливанская газета «L’Orient-Le Jour», столь острое противостояние по поводу получения Причастия в ладонь характерно именно для Маронитской Церкви. В другой Восточной Католической Церкви – Мелькитской – такая форма причащения была разрешена и раньше, но до сих пор оставалась факультативной.

Руководство Маронитской Церкви, к которой принадлежит большинство ливанских христиан, предписало изменить практику причащения еще 4 марта, однако значительная часть верующих отказывается выполнять инструкции священноначалия. В ряде приходов проблема была решена радикально: были вовсе отменены Литургии и все мероприятия.

В воскресенье, 15 марта, в мелькитском соборе Бейрута к Причастию выстроились две очереди. По благословению архиепископа Жоржа Бакуни верующие имели право выбрать, как им причаститься – традиционно, из лжицы, или приняв освященный хлеб в руку. Большинство предпочло причащаться так, как это делалось веками, рассказал впоследствии греко-католический архиепископ. На богослужении были также опущены такие моменты, как целование Евангелия и икон, а также братское лобзание. Верующих просили держаться друг от друга на максимально возможном расстоянии.

8 марта в маронитском приходе Св. Николая в Аджалтуне (район Кесруан) Литургия была прервана, поскольку верующие отказались принимать Причастие в ладонь. Местному епископу Мишелю Ауну пришлось объяснять, что такая форма причащения – не новшество, а, скорее, возврат к древней традиции. Он призвал верующих выполнять указание иерархии в духе послушания. «Мы призываем наших верных чад выполнить это распоряжение – тем более что оно богословски обоснованно и имеет корни в наших маронитских традициях», – заявил епископ.

Со свой стороны, епископ Поль Рухана с беспокойством отметил, что некоторые священники и миряне, «в частности, близкие к Священническому Марийному Движению (MSM, основанному в 1972 году итальянским священником Стефано Гобби), публично распространяют тексты, в которых утверждается, что принятие Причастия в руку по своей сути противоречит вере в Таинства». Эти традиционалисты заявляют, что такая практика «является проявлением маловерия и сомнения в том, что Бог, Который присутствует в Таинстве Святого Причастия, может исцелить через это Таинство душу и тело».

В своем неприятии указаний священноначалия традиционалисты доходят до того, что говорят, что их выполнение стало бы «послушанием греху» и «впадением в сети дьявола», говорит епископ Рухана. По его словам, речь идет о немногочисленной, но очень активной – в том числе в социальных сетях – группе фундаменталистов, которые «берут какой-то один элемент веры и раздувают его до таких размеров, что он заслоняет полноту учения Церкви». Маронитский иерарх убежден, что такие люди должны одуматься и «принести присягу на верность большой Церкви, которая, в свою очередь, должна следить за единством своего учения».