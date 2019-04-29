Кто со Христом, у того каждый день Пасха. Друзья, дача и шашлыки не могут этому помешать

Как сохранить благодать, которую, как тебе кажется, ты приобрел во время ВеликогоПпоста, не растерять состояние радости, которое ощутил во время Пасхальной службы? Как, в конечном итоге, пребывать со Христом, если во время Поста и Страстной Седмицы вроде бы достиг чего-то похожего? Об этом на странице портала «Православие и мир» размышляет протоиерей Алексей Уминский (текст приводится в сокращении).

Почему в Боге мы нуждаемся время от времени?

Такого рода вопросы возникают всякий раз, когда проходит Страстная и Пасха, а вслед начинаются поездки на дачу, шашлыки, отпуска, гости – и время, когда можно «развязаться», как выражаются некоторые. И этом нет ничего страшного. И на всё у меня один ответ: «Ничто не может помешать человеку пребывать со Христом».

Мне кажется, есть нюанс, который понят не до конца правильно всеми нами. Мы уверены, будто пост учит нас пребывать со Христом. Но пост совсем о другом. Пребывание со Христом в Церкви – это не только время поста. Пребывание со Христом – это и есть цель христианской жизни, наша ежедневность, наша каждодневная жизнь по Евангелию. Когда пребывание с Богом человек ставит себе в качестве задачи, причем исключительно на время поста, то ее выполнение неминуемо отодвигается. Достаточно приглядеться к собственной жизни, чтобы понять – в Боге мы нуждаемся время от времени. Наступают периоды, когда Он почему-то нам особенно необходим и важен. А бывает, когда не важен совсем. Мы очень легко забываем о Боге, но страшно представить, что Бог хоть на минуту забудет о нас.

Бог нуждается в человеке постоянно, всегда. Даже в аду мы оказываемся Ему необходимы. Христос сходит в него, потому что Ему нужен каждый из нас даже на самой глубине ада. Совсем недавно в пении «Непорочны» в Страстную Пятницу слышали, что Христос, не найдя на земле Адама, сошел в ад, чтобы найти его там: «На землю сшел еси, да спасеши Адама: и на земли не обрет сего, Владыко, даже до ада снизшел еси ища».



Человек, который нуждается в Боге время от времени, не должен удивляться, что бывает с ним после Пасхи. Не должен удивляться, что он отдаляется от Христа. Жить, посвящая Богу пост, посвящая Ему какое-то отдельное время – неправильно, как неправильно считать «пребывание с Богом» – упражнением, которое стоит отрабатывать только Великим Постом.

Христианская жизнь – это труд и желание пребывать с Богом постоянно. Да, у нас может не получаться, причем не получаться во всякое время, и на Светлой Седмице в том числе. У нас будет это не получаться. Больше скажу, у нас вообще плохо это получается. Но в этом нет ничего страшного, просто хорошо бы однажды понять, что Христос нам нужен так же сильно, как нужны Ему мы. Хорошо бы стараться так устраивать свою жизнь, чтобы из года в год, изо дня в день жажда Бога и желание пребывать с Ним стали естественным нашим состоянием. Тогда не придется бояться, что мы потеряем Его, если станем жарить шашлыки на даче или расслабляться в приятной компании, потому что мы всё равно будем с Богом.

Если мы нуждаемся в Нем всегда, значит, всегда с Ним пребываем. Если в нас родилась жажда Бога, значит, никуда от Него мы не денемся. Если хотим быть с Ним, значит, будем. Главный вопрос не в том, как оставаться со Христом, но что для нас быть с Ним!

