Кто «назначил» святого Валентина покровителем влюбленных?

«Валентинки», цветы, конфеты и романтические фильмы — День всех влюбленных прочно укоренился в западной культуре и привлекает многих россиян. О том, когда стали отмечать эту дату, действительно ли существовал святой мученик Валентин, покровительствовал ли он «всем влюбленным», и о том, как миф превратился в чистую коммерцию — в материале РИА Новости.

Праздник, которого нет

Однажды римский император Клавдий понял, как повысить боеспособность армии. Если мужчины не будут думать о своих женах, они станут лучше сражаться. Значит, им нужно запретить жениться. Однако община христиан не послушалась: по ночам в римских катакомбах тайно венчали всех влюбленных. Таинство же совершал священник по имени Валентин. Прознав об этом, власти его арестовали. В темнице он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя по имени Юлия. Влюбленный священник перед казнью отправил ей любовное письмо с подписью «Твой Валентин». Впоследствии его канонизировали, провозгласив «покровителем всех влюбленных».



Из года в год эта история широко тиражируется накануне 14 февраля. Мало кто задумывается о том, насколько она реальна. Что характерно, на службах в православных храмах в этот день имя святого Валентина не звучит — там готовятся к празднику Сретения Господня. В костелах тоже не поминают Валентина — Католическая Церковь 14 февраля чтит память святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян и покровителей Европы. Хотя обе Церкви почитают мученика Валентина. Точнее, нескольких святых с практически идентичной биографией.

Несколько Валентинов

О раннехристианских святых мы знаем из так называемых мартирологов — поименных перечней пострадавших за веру мучеников. В одном из них, составленном то ли в VI, то ли в VII веке, вскользь упоминается о Валентине Римском. «Он из тех святых, чьи имена справедливо почитаются среди людей, но чьи деяния известны только Богу», — писал в послании верующим в 496 году Папа Римский Геласий I. Известно лишь, что Валентина Римского казнили на Фламиниевой дороге (Via Flaminia), одной из важнейших транспортных артерий II-III веков. Периодически там вывешивали тела преступников. По всей видимости, христиан тоже, так как они были вне закона.



Неподалеку от Рима в раннехристианскую эпоху жил еще один мученик Валентин — епископ города Интерамны (ныне — Терни). По преданию, он исцелял больных, приводя их к вере. Этими чудесами он навлек на себя гнев римских властей и был казнен. Причем тоже на Via Flaminia.

А еще один мученик Валентин, согласно мартирологам, «жил в Африке, где пострадал». По всей видимости, речь идет о Карфагене на севере современного Туниса. Больше о нем ничего не известно.

Но что интересно, память всех трех мучеников в первом тысячелетии нашей эры чтили в один день — 14 февраля. Как полагают историки, такой порядок ввел в VIII веке христианский богослов Беда Достопочтенный. Но ни о каких «тайных венчаниях и защите влюбленных» он не говорил. Этих святых, объяснял он, почитали за подвиг верности Христу.

«Достоверных данных о том, сколько было святых Валентинов, у нас нет. Известно лишь, что они жили во времена раннехристианских мучеников (I-IV века. — Прим. ред.)», — говорит ответственный секретарь русского издания Католической Энциклопедии, религиовед Алексей Юдин.

То, что трех мучеников с одним именем почитают в один день, приводило к путанице: какому святому молиться сначала? Кто главнее? Кроме того, непонятно, где именно хранятся подлинные мощи: в Дублине, Глазго, Бирмингеме, Мадриде, Праге, Риме, Львове или на греческом острове Лесбос? В итоге Католическая Церковь «понизила» всех Валентинов в ранге. «После Второго Ватиканского Собора в рамках литургической реформы календарь подчистили. Многие святые лишились общецерковного статуса. Теперь у каждой страны своя литургическая традиция и, соответственно, собственные Миссалы (богослужебные книги с календарными указаниями. — Прим. ред.)», — отмечает религиовед.



«Птичий день»

Если никто из трех святых Валентинов не связан с темой любви, почему современная массовая культура популяризовала именно это имя? Ученые на этот счет спорят.

Согласно общепринятой в науке версии, праздник всех влюбленных зародился в Средние века. «Скорее всего, в англосаксонской традиции, а именно — у английского поэта XIV века Джефри Чосера», — указывает Юдин. Именно Чосер, как предполагают, впервые упоминает о Дне Святого Валентина — в поэме «Птичий парламент». Он рассказывает о традиции лесных птиц собираться в первый день весны для поиска пары.

«Как это связано с церковным культом одного или нескольких святых Валентинов — вообще вопрос в пустоту», — подчеркивает ответственный секретарь Католической Энциклопедии. Историки читают, что Чосер попросту хотел придать таким образом народным поверьям авторитет. В Англии, отличающейся мягким климатом, считалось, что весна наступает в феврале. Вот только точной даты никто не знал. Англичане выбирали между двумя вариантами: 8 февраля (это предложил Беда Достопочтенный) и 22 февраля (версия святого Исидора Севильского). Видимо, Чосер пошел на компромисс, назначив первым днем весны 14 февраля, день памяти мученика Валентина. «Чосер ассоциировал весну с началом новой жизни, брачным периодом и так далее. Поэтому культ святого Валентина как покровителя влюбленных начинается с его подачи», — пишет известный британский филолог Генри Келли.



Но Дня всех влюбленных как такового еще долго не было. Речь идет лишь о разных народных традициях. Культ святого Валентина — покровителя любви укоренился в британской культуре лишь в первой половине XIX века. Во многом, как отмечает Келли, благодаря расцвету романтизма. Поэты и художники черпали вдохновение в средневековых произведениях, что способствовало популярности Чосера и его идей.

Миллионы за «сердца»

«Прямо или косвенно религиозная жизнь откликается на такие важные в жизни человека события, как влюбленность, брак. Поэтому народных праздников на эту тему, помимо Дня Святого Валентина, очень много», — уточняет Алексей Юдин. Например, в некоторых странах Латинской Америки День влюбленных (Dia dos Namorados) отмечают 12 июня — в день памяти Святого Антония Падуанского. В России же похожий праздник называется Днем семьи, любви и верности — в память о святых Петре и Февронии Муромских — и акцентирует внимание не столько на влюбленности, сколько на семье.



Однако в массовой культуре всё же устойчиво доминирует 14 февраля. И хоть праздник ассоциируется с католическим святым, ему больше молятся не влюбленные, а продавцы «сердечек» из всевозможных материалов, цветов, конфет и мягких игрушек. Только в США «валентинок» продают на 710 миллионов долларов в год. А среднестатистический американец 14 февраля, по данным аналитической компании IBISWorld, тратит на подарки 150 долларов. Всего в Штатах отмечают День влюбленных около 186 миллионов граждан (почти 60 процентов населения). И большая часть, согласно соцопросам, не сомневается, что праздник установила Католическая Церковь.

Светский «паразит»

«В Католической Церкви не существует никакого Дня всех влюбленных. Также важно понимать, что имеется в виду под влюбленностью. Церковь благословляет те чувства, что готовят к вступлению в брак, либо чувства уже состоящих в брачных узах людей, которые относятся друг к другу как влюбленные», — объясняет генеральный викарий Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. Но, по его словам, абсолютное большинство отмечающих День Святого Валентина видят в нем прославление «ни к чему не обязывающих сексуальных отношений». А это в Церкви «не считается ни законным, ни полезным». «Получилось так, что праздник святого мученика Валентина наложился на некоторые дохристианские обычаи, которые затем были восприняты современной массовой культурой. Разумеется, Церковь приветствует и благословляет любовь. Но любовь, связанную с ответственностью, такую, что проявляется в уникальных отношениях — браке», — подчеркивает Горбунов. Упоминание христианского святого в названии праздника «не должно давать повод полагать, будто Церковь призывает к свободным отношениям и благословляет их». «День Святого Валентина — это чисто светский фестиваль, который некоторым образом паразитирует на церковной традиции», — заключает священнослужитель.

