Что именно празднуют католики в День святого Валентина?

14 февраля, в день, который многие называют Днем святого Валентина, католики римского обряда отмечают литургическую память покровителей Европы святых Кирилла и Мефодия. В литургическом календаре также значится «факультативная» память святого Валентина. Личность этого святого довольно загадочная, она обросла разнообразными легендами. В разных местах он почитается верующими как мученик, чудотворец, покровитель животных, покровитель плантаций цитрусовых, покровитель больных эпилепсией. Более подробный материал о святом неразделенной Церкви, жившем в третьем столетии, подготовила русская служба Vatican News.

Значительная часть сведений о святом Валентине, которые нам известны, появились лишь в начале XVII столетия. Первые же свидетельства о святом Валентине содержатся в Мартирологе, который приписывают святому Иерониму. Речь идет о своеобразном календаре Вселенской Церкви, составленном в период между 431 и 450 годами. Наиболее достоверные и единственные сведения, относящиеся к святому Валентину, сводятся к следующему: в христианской общине города Терни (в Умбрии) отмечается память святого Валентина. Нет сомнений в том, что почитание этого святого в городе Терни имеет древние корни: на его гробнице уже в IV столетии был воздвигнут храм, который впоследствии был несколько раз разрушен и вновь построен. В cредние века эта церковь – базилика Святого Валентина – была вверена монахам-бенедиктинцам, которые затем ее покинули, и базилика оставалась заброшенной вплоть до 1605 года, когда епископ Джованни Антонио Онорати, ученик Цезаря Барония, организовывает археологические раскопки для поисков гробницы святого Валентина. Затем он распорядился о строительстве новой базилики, вверенной впоследствии братьям-кармелитам. Интересно, что как раз за три года до этой инициативы епископа Шекспир упоминает о святом Валентине в «Гамлете».

Наряду с описанной нами версией из Мартиролога святого Иеронима, существуют и «параллельные» упоминания, засвидетельствованные в источниках, а именно в так называемых «Страстях Мария, Марфы, Аудифакса и Аввакума». Этот текст представляется крайне фантастическим, поэтому сведения об упомянутом в них святом Валентине историки считают недостаточно достоверными. В нем повествуется о христианах Марии и Марфе с Востока, которые прибыли с паломничеством в Рим вместе со своими детьми Аудифаксом и Аввакумом и были убиты во время гонений Клавдия Готского (268-270 гг.). Вместе с названными мучениками был схвачен и пресвитер Валентин, отказавшийся поклониться языческим богам. Валентин, согласно этом рассказу, обратил в христианство своего тюремного стража, исцелив от слепоты его дочь. Затем пресвитер Валентин был обезглавлен. Это случилось 14 февраля на улице Фламиния. Тело Валентина римская матрона Савинилла похоронила на месте его смерти, то есть на второй версте улицы Фламиния. «Порта Фламиния», открывающая эту улицу в самом центре Рима, одно время называлась в честь святого Валентина. В то время как Терни – предполагаемое местонахождение гробницы Валентина согласно Мартирологу св. Иеронима – это 64-я верста улицы Фламиния.

Обе версии – о святом Валентине из Терни и из Рима – можно подтвердить археологическими находками, поэтому многие отождествляют Валентина из Терни с Валентином из Рима. Однако францисканский агиограф прошлого века Агостино Аморе утверждал, что святого Валентина, погребенного в Риме, следует идентифицировать не с пресвитером, а со знатным римлянином, который профинансировал строительство базилики Папы Иулия. Об этом Валентине упоминают источники VI века, которые опровергают его статус мученика.

Но этим полемика вокруг идентичности святого Валентина не ограничивается: в конце XIX столетия археолог Орацио Маруччи предположил, что существовали два Валентина, один римский, другой – тернийский. И, наконец, согласно новейшим версиям, есть один святой Валентин, который родился в Терни, а мученичество претерпел в Риме, где и был погребен. Эта теория подтверждается монументальной надписью, сделанной в честь святого Валентина Папой Дамасом.

В любом случае, почитание священномученика Валентина распространилось вдоль всей улицы Фламиния, от Рима до Терни, соединив эти два места в единый культ, дошедший до наших дней. Что касается святого Валентина – покровителя влюбленных, то эта традиция возникла сравнительно недавно, лишь в XVII столетии, и она основана на не подтвержденных источниками легендах, рассказывающих, как святой Валентин – выбранный епископом в 27 лет — совершал чудеса для супругов, переживающих кризис отношений, или для влюбленных, которые сталкивались с препятствиями и не могли заключить брак.